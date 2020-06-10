Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 'Dijital Farkındalık' konusuna dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak paylaşımında, "Yerli ve milli teknolojik hamlelerimiz, ekonomimiz, dış politikamız, dijital diplomasimiz ve ulusal güvenlik çalışmalarımız ile dijital geleceğe hazırız! Geleceğin hazinesi olan dijital dünyanın şeklini, içeriğini ve yönünü değiştirmek bizim elimizde!" ifadelerini kullandı.