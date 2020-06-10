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    • Ekonomi
    • 10.06.2020 22:03
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    • 10.06.2020 22:03
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    Hazine ve Maliye Bakanı 'tan '' paylaşımı

    Hazine ve Maliye Bakanı '' konusuna dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak paylaşımında, "Yerli ve milli teknolojik hamlelerimiz, ekonomimiz, dış politikamız, dijital diplomasimiz ve ulusal güvenlik çalışmalarımız ile dijital geleceğe hazırız! Geleceğin hazinesi olan dijital dünyanın şeklini, içeriğini ve yönünü değiştirmek bizim elimizde!" ifadelerini kullandı.

    Bakan Albayrak'tan 'Dijital Farkındalık' paylaşımı

    Hazine ve Maliye Bakanı '' konusuna dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

    Bakan Albayrak paylaşımında, "Yerli ve milli teknolojik hamlelerimiz, ekonomimiz, dış politikamız, dijital diplomasimiz ve ulusal güvenlik çalışmalarımız ile dijital geleceğe hazırız! Geleceğin hazinesi olan dijital dünyanın şeklini, içeriğini ve yönünü değiştirmek bizim elimizde!" ifadelerini kullandı.

    Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Dijital Farkındalık' paylaşımı
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