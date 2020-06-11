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    • Ekonomi
    • 11.06.2020 Gazete
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    : Finans merkezi olmak ’a yakışacak

    OECD Bakanlar Konseyi toplantısına video konferansla katılan , “Türkiye’nin Covid-19 salgını ve ekonomik etkileri ile mücadelede uyguladığı politikaları paylaştık. Küresel işbirliği ihtiyacına ilişkin görüşlerimizi aktardık” dedi.

    Finans merkezi olmak İstanbul’a yakışacak
    Berat Albayrak, Türkiye sermaye piyasalarını büyütmek ve yatırım araçlarında enstrüman çeşitliliğini artırmak için çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Yatırım fonlarının toplam büyüklüğünün 150 milyar lirayı aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasına ilişkin haberi paylaşan Albayrak, Türkiye sermaye piyasalarının büyüdüğünü ve yatırımcı ailesinin genişlediğini aktardı. Albayrak, "Türkiye sermaye piyasalarını büyütmek, yatırım araçlarımızda enstrüman çeşitliliğini artırmak için çalışmalarımız sürüyor. 'a 'finans merkezi' olmak çok yakışacak" ifadesini kullandı.
    Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Finans merkezi olmak İstanbul’a yakışacak
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