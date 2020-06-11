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    • Ekonomi
    • 11.06.2020 15:22
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    • 11.06.2020 15:28
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    Son dakika: 'tan açıklaması: Gurur duyduk

    : ’yi merkezi haline getirebilmek için var gücümüzle çalıştık. Bu alanda atılan en stratejik adımlardan biri olan ile Türkiye’ye taşıyacağımız toplam gazın 6 milyar metreküpe ulaşacağını öğrendik, tekrar gurur duyduk.

    Albayrak'tan TANAP açıklaması: Gurur duyduk
    'tan 'ye gelen gaz miktarı 6 milyar metreküpe ulaşacak.

    Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunan , "Türkiye'yi enerji merkezi haline getirebilmek için var gücümüzle çalıştık. Bu alanda atılan en stratejik adımlardan biri olan TANAP ile Türkiye'ye taşıyacağımız toplam gazın 6 milyar metreküpe ulaşacağını öğrendik, tekrar gurur duyduk." dedi.
    Haberler Ekonomi Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan TANAP açıklaması: Gurur duyduk
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