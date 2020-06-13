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    • Ekonomi
    • 13.06.2020 19:02
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    • 13.06.2020 19:02
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    sürecinde servetlerini 2 katına çıkardılar

    Kovid-19 sürecinde dijitale duyulan ihtiyaç bazı teknoloji şirketlerinin büyümesini sağladı. Profesyonel iş ağı olan Linkedln 2020'nin ilk çeyreğinde bir önceki yıla göre gelirini yüzde 21 oranında artırdı. gelirini ikiye katlarken ’un sahibi Bezos da servetine 35 milyar dolar kattı.

    Koronavirüs sürecinde servetlerini 2 katına çıkardılar

    Linkedln, geçtiğimiz yıla oranla yüzde 22 büyüyerek yılın ikinci çeyreğinde gelirini yüzde 21 oranında artırdı. 690 milyondan fazla aktif kullanıcısı bulunan platform, 'de beyaz yakalılar tarafından tercih ediliyor.



    ZOOM GELİRİNİ ÜÇE KATLADI

    döneminde daha da yaygınlaşan görüntülü görüşme platformu olan gelirini neredeyse 3'e katladı. Geçen mali yılın ilk çeyreğinde 122 milyon dolar olan gelirini bu senenin aynı döneminde 328 milyon dolara çıkarttı. Zoom'un bu mali yıldaki toplam gelir beklentisi ise 1.8 milyar dolar.

    AMAZON'UN SAHİBİ 35 MİLYAR DOLAR KAZANDI

    E-ticaret şirketi , koronavirüs döneminde en çok büyüyen şirketlerden oldu. Amazon'un kurucusu olan 'un serveti 35 milyar dolar arttı.

    Sosyal Medya Uzmanı Ömer Dönmez, koronavirüs sürecinde teknolojiye olan ilginin arttığını ve buna bağlı olarak teknoloji şirketlerinin gelirinin arttığını söyledi.

    Sürecin gelecekte teknolojiye olan ihtiyacı daha artıracağına dikkat çeken Dönmez, "Salgınla birlikte hem evde daha çok vakit geçirip hem de işlerimizi evlerimizden yapmaya başladık ve dışarıyla olan bağımızı teknoloji aracılığıyla sağladık. İşlerimizin takibi, görüşmelerimiz hepsini dijital ortamlardan sağladık. Bu süreçte teknoloji şirketleri katlanarak büyüdü. Görüntülü konuşma platformu Zoom gelirini üçe katladı. Amazon'un sahibi servetine 35 milyar dolar ekledi. Tüm bunlar teknoloji yatırımlarının gelecekte de artarak devam edeceğini gösteriyor."

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