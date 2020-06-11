Maas, bunun, vaka sayısı, sağlık sisteminin kapasitesi, yerinde ne gibi güvenlik önlemlerinin alındığı ve bu ülkeye gidiş geliş uçuşlarının nasıl olacağı gibi kriterlere bağlı olduğunu belirterek, bunları bugünden sonra yoğun bir şekilde inceleyeceklerini aktardı.

Üçüncü ülkelerdeki makamlarla görüşmeler yaptıklarını belirten Maas, "Türkiye ile de hem hükümet hem de ilgili makamlarla yakın diyalog içindeyiz." ifadesini kullandı.

KRİTERLERE UYGUN ÜLKELERE SEYAHAT TAVSİYESİ VERİLECEK

Kriterleri her hafta inceleyeceklerini ve kriterlerin uygun olması durumunda seyahat uyarısının seyahat tavsiyesi ile değiştirebileceğini vurgulayan Maas, bunun Türkiye için olduğu gibi diğer üçüncü ülkeler için de geçerli olduğunu dile getirdi.

Maas, AB ülkeleri, İngiltere ve Schengen Bölgesi'ndeki ülkeler için seyahat uyarısının 15 Haziran itibarıyla kaldırılacağını kaydetti.