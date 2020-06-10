Almanya'da Bakanlar Kurulu'nun Avrupa Birliği (AB) dışındaki ülkelere yönelik seyahat uyarısını 31 Ağustos'a kadar uzatması hem Türk hem de Alman turizm sektör oyuncularının tepkisine neden oldu. Alman Seyahat Acenteleri Birliği (DRV) Başkanı Norbert Fiebig, kararı eleştirerek, Alman Dışişleri Bakanlığı'nın tüm ülkeleri aynı kefeye koyduğunu ifade etti. Fiebig, Alman hükümetinin seyahat uyarısını AB dışındaki ülkelerin tümüne yönelik uzatmasını "orantısız" olarak nitelendirirken, her ülkenin farklı değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Fiebig, "Birçok ülke, koronavirüs ile mücadelede büyük başarılar elde etti, çok sayıda turistik bölgede, Almanya'dan daha az virüsün bulaştığı kişinin bulunduğu kanıtlandı" ifadelerini kullandı. Fiebig, bu bölgelerde tatilcilerin sağlığını tehlikeye atmamak için hijyen ve güvenlik önlemlerinin de alındığına işaret etti.

YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLMELİ

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, Almanya'nın AB dışında kalan ülkelere seyahat uyarısını kaldırmak için, ilgili ülkelerdeki enfeksiyon rakamlarının yeterli ölçüde kontrol altına alınmış olması, sağlık sisteminin işlerliği, test kapasitelerinin yeterliliği, hijyen kuralları, geri dönüş imkanları ve turistlerin güvenliği gibi ölçütler talep ettiğini hatırlattı. Çorabatır, "Bu kriterlerin hepsi hatta daha fazlasını yerine getirdiğimiz ortada. Gerek hastanelerimizin kapasitesi gerek sağlık çalışanlarımız gerekse havalimanlarında kurulan test merkezlerimizin sayısı sınırlı açtıkları ülkelerin kat ve kat üstünde. Türkiye'deki sağlık altyapısının yarısı kadar sağlık hizmeti veremeyen Yunanistan'a, on binlerce kişinin hayatını kaybetti İspanya'ya seyahat serbestken Türkiye'ye izin verilmemesini hiç anlamlı bulmuyoruz. Sadece biz değil Alman meslektaşlarımız da tepkili" dedi. Avrupa'daki otellerin daha nasıl açılacağını konuşurken Türkiye'nin çok hızlı davrandığı ve sertifikasını devreye aldığını anlatan Çorabatır, "Müzakerelerin devam ettiğini biliyoruz. Umarız bu yanlıştan dönülür. Kararın yeniden gözden geçirilmesini, Almanya başta olmak üzere tüm AB vatandaşlarına Türkiye'ye seyahatlerin açılmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

KARAR TAMAMEN SİYASİ

Kararın tamamen siyasi olduğunun altını çizen Anadolu Kültürel Girişimcilik İcra Kurulu Başkanı ve Molton Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Halil Korkmaz, "AB'deki İspanya, İtalya, Fransa'daki vaka sayıları ortada. Türkiye'nin virüsle mücadelesi dünya kamuoyunda takdir edilmiş. Eğer Almanya gerçekten vatandaşlarını korumak istiyorsa İspanya, İtalya, Fransa'ya vatandaşını göndermemeli" dedi. Türkiye'nin dış siyasette başarılı hamleleri olduğuna dikkat çeken Korkmaz, "Dünya siyasetinde söz sahibi olmazsanız ülke olarak var olmazsınız. Türkiye'nin Libya ve Suriye'deki başarılı hamlelerine böyle ekonomik olarak bir ceza kesiyorlar. Buna da virüs kılıfı uydurdular" şeklinde konuştu. Ülkede 3 milyon Türk vatandaşı olduğunu hatırlatan Korkmaz, "Onlara uçakları kapatsalar da aileleri Türkiye'de olan bu insanların gelmesini nasıl engelleyecekler? Bu yanlış karardan geri dönecekleri umut ediyorum" ifadelerini kullandı.

ALMANLAR HAYAL KIRIKLIĞI YAŞAR

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin ise, "Pandemi sonrası süreçte tüm ülkelerin turizmdeki ilk amacı iç turizmi harekete geçirmek olacak. AB de Schengen sınırlarını iç sınır olarak kabul ediyor ve üye ülkeler birbirlerini destekliyor. Kararın bu gerekçeyle alındığını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin çok başarılı bir pandemi süreci yönettiğini ve salgını kontrol atına aldığını anlatan Eresin, şöyle devam etti: "Turizm ve konaklama sektöründe Avrupa'da hiçbir ülkede olmayan, olağanüstü düzeyde hijyen ve sertifika programlarını hayata geçirdik. Başta Türk vatandaşlarının ve Türkiye'ye devamlı gelen Alman vatandaşlarının Türkiye'ye gelmek için çok hevesli olduğunu biliyoruz. Kısıtlama süresi uzatılırsa Türkiye'ye seyahat planı yapan misafirlerimizi hayal kırıklığı yaşar. Almanya'dan her şeye rağmen umutluyum."

DİĞER AB ÜLKELERİ TAKİP EDEBİLİR

Ela Quality Resort Genel Müdürü Ufuk Gezgin de, Almanya'nın bu kararının tamamen siyasi olduğunu belirterek, "Karar ülkenin turizm ekonomisi AB ülkelerine kalsın diye alınıyor. Bakanlık yetkililerimizin Almanya'yla görüşerek bu kararın uygulanmaması için çalışmalar yapacağına inanıyorum. Aksi taktirde Almanya'yı Hollanda, Belçika, İsviçre ve Polonya takip edebilir" dedi.masına Türk ve Alman turizmciler tepki gösterdi. Alman turizmciler tüm ülkelerin aynı kefeye konulamayacağını belirterek kararı "Orantısız" olarak niteledi. Türk turizmciler ise kararın siyasi olduğunu belirterek, "Türkiye'deki sağlık hizmetleri izin verilen ülkelerin kat kat üstünde. Karardan geri dönülmeli" dedi.

BETÜL ALAKENT - SABAH