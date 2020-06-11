SGK tarafından yürütülen Avrupa Birliği destekli projeyle; Çalışan ya da iş hayatına dönmek isteyen annelere bakıcı desteği sağlanıyor. Ankara, İstanbul ve İzmir'de 0-24 aylık çocuk sahibi sigortalı annelere, 32 aya varan süreyle aylık yaklaşık bin 522 lira çalışan anne desteği sağlanıyor. Öncelikle bakıcı tam zamanlı olarak çalışan kadın olması, 18 yaşını doldurmuş olması, anne ve çocukla aynı ilde yaşıyor olması, anne ya da babayla birinci dereceden akrabalık bağı olmaması 0-36 ay çocuk bakımıyla ilgili eğitimli olduğunu belgelendirmesi veya lise ve üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olması gerekmektedir. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de.