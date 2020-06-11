Tatil planlayanlar dikkat! Tatil destek paketi ile bu yıl içinde...

BDDK'dan önceki gün yapılan açıklamada ise kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinin, havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda 12 aydan 18 aya çıkarılmasına karar verildiği bildirildi. Bu desteklerle, tatilcilere 1 milyon kişinin eklenmesi, bu yıl için öngörülen 7-7.5 milyon kişilik seyahat hareketinin 8-8.5 milyona çıkması bekleniyor.

"MALİYET AZ YANSIR"

Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, 'tatilin bir lüks değil ihtiyaç' olduğu gerçeğinin Kovid-19 sürecinde daha iyi anlaşıldığını belirtirken, destekler sayesinde tatilini erteleyenlerin ya da bütçe arayanların da harekete geçeceğini söyledi. Vardar, "Katkılar sayesinde bu yıl seyahat etmesi beklenen kişi sayısının 7-7.5 milyondan, 8-8.5 milyona çıkması yani 1 milyon kişi artması bekleniyor. Taksit sayısı 12 idi. Şimdi 18 oldu. Hem otellerle görüşüyoruz, hem de kendi bütçelerimizle planlar yapıyoruz; maliyet farkını en az şekilde tüketiciye yansıtacağız" dedi.