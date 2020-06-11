Fırsatçı turizmciler tatil fiyatlarını 7'ye katladı!





2 BİN LİRAYI BULUYOR

Ege ve Akdeniz'deki birçok otelde gecelik fiyatlar kişi başına 2 bin lirayı bulmaya başladı. Buna göre, 4 kişilik bir ailenin sadece 1 haftalık otel masrafı, günlüğü 8 bin liradan 56 bin lirayı buluyor. Uçak ve diğer masraflar da eklendiğinde 70-80 bin lirayı bulan bir fatura çıkıyor. Daha mütevazi otellerde de fiyatlar yükseldi. Daha önce 400-500 lira olan oda fiyatları, 800 liraları buldu.



VİLLAYA TALEP ARTTI

Virüs sebebiyle villa ya da müstakil ev tipi odalarda kalmak isteyenler ise adeta birer serveti gözden çıkarmak zorunda. Bir kısmı 5 yıldızlı otellere ait olan bu villalarda gecelik fiyat 10 bin euroya (77 bin lira) kadar çıktı. Bu arada birçok otel fiyatlamayı Türk Lirası üzerinden değil, euro ve dolar ile yapmaya başladı. Türk müşterilere dövizli fiyat büyük tepki çekiyor.

