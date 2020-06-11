Bu süreçte en önemli sac ayaklarından birinin operatörler olduğunu belirten Sayan, Türkiye'de Kovid-19 sürecinin başladığı andan itibaren gerekli risk değerlendirmeleri yapılarak, alınacak önlemler hakkında operatörlerle koordinasyonu bakanlık olarak sağladıklarını bildirdi.

"ÜCRETSİZ HABERLEŞME KAMPANYALARINA TÜM OPERATÖRLERİMİZ DESTEK VERDİ"

Sayan, vatandaşların söz konusu süreçte eğitim, çalışma, eğlence ve sosyal hayatı yoğun olarak internet üzerinden yaşadıklarını anımsattı.

Bunun da kullanılan veri miktarını önemli ölçüde artırdığına işaret eden Sayan, şu bilgileri verdi:

"Sadece son üç aylık dönemin verileri karşılaştırıldığında, sabit genişbant kullanımı geçen döneme göre yaklaşık yüzde 20 artış gösterirken, mobil veri kullanımı da biraz daha az şekilde artmış oldu. Aldığımız tedbirler ve anlık izlemelerimizle bu süreçte herhangi bir aksaklığa sebebiyet verilmemiş olmasından dolayı memnuniyet duyuyoruz. Pandemi döneminde uzaktan eğitim uygulamaları ile sağlık çalışanlarına yönelik ücretsiz haberleşme kampanyalarına tüm operatörlerimiz destek verdi."