Türkiye İş Kurumu yayınladığı güncel iş ilanlarıyla farklı meslek gruplarında binlere kişiyi işe yerleştiriyor. İŞKUR iş ilanları sayfasına bakıldığında sağlık personeli alımlarının da yapıldığı görülmekte. İŞKUR sağlık personeli alım ilanında hemşire, hasta danışmanı, kayıt kabul görevlisi, hasta ve yaşlı bakım elemanı alımı yapılmakta. İŞKUR iş başvurusu nasıl yapılır? İşte "İŞKUR sağlık personeli alım başvuru şartları ne zaman" sorusunun cevabına ilişkin detaylar. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de.
HASTANELERE PERSONEL ALIMI İŞKUR'DA YAYIMLANDI
İŞKUR hastane personeli alım başvuru şartları neler?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
İlkoku, lise veya üniversite mezunu olmak,
İlan başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş olmak,
Yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilmek
Diksiyonu düzgün olmak,
Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış , henüz askerlik çağına gelmemiş ya da tecilli olması,
Başvuru yapacağı görevi yapmaya engel sağlık sorunu olmaması.
İŞKUR iş başvurusu nasıl yapılır?
Sağlık personeli başvurularına İŞUR'un e şube sitesi üzerinden açık iş ilanları kısmından yapılmakta.
İŞKUR İŞ İLANLARINDA ARANAN GENEL BAŞVURU ŞARTLARI
İŞKUR üzerinden yapılacak iş başvurularında bazı genel şartlar istenmektedir. Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olunmalı. İŞKUR sisteminde iş arayan olarak kayıt edilmiş olmak gerekir. Başvurulacak işin türüne göre sağlık sorunu bulunmamalı. Askerlik ile sorunu bulunmamalı; tecil veya muaf olunmalı. Yoğun çalışma temposuna adapte olunabilecek bir karakterde olunmalı.
İŞKUR İLANLARINA NASIL BAŞVURULUR
Koronavirüs sebebiyle İŞKUR il ve ilçe müdürlüklerinde iş başvurusu işlemi yapılmamaktadır. Bu sebeple tüm başvurular online yapılmak zorunda. Online başvuru da çok kolaydır. Bu başvurular ilanlar üzerinden yapılmaktadır. Yukarıda bahsettiğimiz İŞKUR ilanlarını bulma yolu kullanılarak ilanlar bulunur. Başvurulacak ilanın üzerine tıklandığında tüm detaylar bulunmaktadır. Sayfanın en altında işe başvur butonu vardır. O butonu tıklayınca işe başvurmuş olursunuz.