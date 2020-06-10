Halkbank Müşteri Hizmetlerine Nasıl Ulaşılır?

Halkbank telefon bankacılığı şubesini aramak için Halkbank Dialog 0 850 222 0 400 numaralı telefondan Halkbank müşteri hizmetlerine ulaşabilirler. Halkbank müşterilerine 365 gün ve 24 saat kesintisiz hizmet anlayışı ile hizmet veren Halkbank müşteri hizmetleri hemen hemen tüm bankacılık konularında hizmet veriyor.

Halkbank'ın özellikle ticari müşterileri için kurumsal bankacılık uzamanı personelden oluşan kadro ile hizmet verdiği hattı KOBİ Dialog ise KOBİ sınıfına giren müşterileri tarafından 0 850 222 0 401 numaralı hattan ulaşılabilir urumda. KOBİ Dialog hattı bankacının ticari müşterilerine özel hazırlanmış ve sadece onlar tarafından kullanılabiliyor. Bu hat ile KOBİ müşteriler daha yüksek limitler ve kısmen farklı bankacılık işlemlerini gerçekleştirebiliyor.