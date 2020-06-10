Koronavirüsle mücadele kapsamında Halk Bankası 10 bin liraya 36 ay vadeli, 6 ay ödemesiz kredi fırsatını vatandaşlara sundu ve binlerce vatandaş ihtiyaç kredisi için başvurusunu yaptı. Peki Halkbank ihtiyaç kredisi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlar nereden sorgulanacak? 10 bin TL bireysel destek kredisi için başvuru sonuçları, değerlendirmenin tamamlanmasının ardından başvuruda bulunan kişilere kısa mesaj olarak gönderiliyor.Eğer başvuruda bulunan kişinin, başvuruda bulunulan bankada hesabı varsa, değerlendirme durumu mobil uygulama ve internet sitesi üzerinden görüntülenebiliyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Vakıfbank bireysel temel İhtiyaç destek kredisi başvuruları 29 Mayıs 2020'de sonlandırılmıştır. Sonuç sorgulama işleminizi aşağıdaki link üzerinden yapabilirsiniz.
10 bin TL bireysel destek kredisi için başvuru sonuçları, değerlendirmenin tamamlanmasının ardından başvuruda bulunan kişilere kısa mesaj olarak gönderiliyor.Eğer başvuruda bulunan kişinin, başvuruda bulunulan bankada hesabı varsa, değerlendirme durumu mobil uygulama ve internet sitesi üzerinden görüntülenebiliyor.
Halkbank Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası ve Çağrı Merkezi Direk Bağlanma
Halkbank telefon bankacılığı kanalı özellikle şubeye gitmeye gerek duyulmadan müşterilerinin çok sayıda bankacılık işlemini bir telefon ile yapmasına olanak tanıyor. Halkbank müşteri hizmetleri sayısız defa ödül almış ve tamamı uzaman personelden oluşan çağrı merkezi ile hiç kapanmayan banka şubesi olarak hizmet veriyor.
Halkbank Müşteri Hizmetlerine Nasıl Ulaşılır?
Halkbank telefon bankacılığı şubesini aramak için Halkbank Dialog 0 850 222 0 400 numaralı telefondan Halkbank müşteri hizmetlerine ulaşabilirler. Halkbank müşterilerine 365 gün ve 24 saat kesintisiz hizmet anlayışı ile hizmet veren Halkbank müşteri hizmetleri hemen hemen tüm bankacılık konularında hizmet veriyor.
Halkbank'ın özellikle ticari müşterileri için kurumsal bankacılık uzamanı personelden oluşan kadro ile hizmet verdiği hattı KOBİ Dialog ise KOBİ sınıfına giren müşterileri tarafından 0 850 222 0 401 numaralı hattan ulaşılabilir urumda. KOBİ Dialog hattı bankacının ticari müşterilerine özel hazırlanmış ve sadece onlar tarafından kullanılabiliyor. Bu hat ile KOBİ müşteriler daha yüksek limitler ve kısmen farklı bankacılık işlemlerini gerçekleştirebiliyor.
Halkbank Müşteri Hizmetleri Hangi Konularda Aranabilir?
Halkbank telefon bankacılığı kanalı ile alınabilecek bankacılık hizmetleri aşağıdaki gibi gösterilebilir:
Vadeli ve vadesiz hesap inceleme işlemleri ve ekstre talebinde bulunma,
Vadesiz hesap açma ve kapama,
Altın mevduat hesabı açma ve kapama işlemleri,
Fon hesabı açma ve kapama,
Fon alım ve satım işlemleri,
Hazine bonosu hesabı açma ve kapama işlemleri,
Hazine bonosu alım ve satım ve açığa hazine bonosu alım ve satım işlemleri,
Hisse senedi yatırım hesabı açma ve kapama işlemleri,
Hisse senedi alış ve satış emri verme işlemleri,
Gecelik repo yapma ve repo hesabı devir işlemleri,
Yurt dışı para transferi işlemleri,
Elektrik, su, doğalgaz, cep telefonu, sabit telefon veya internet gibi fatura ödeme işlemleri,
Kredi kartından nakit avans kullanma işlemleri,
Kredi kartı başvurusu işlemleri,
Kredi sorgulama ve ihtiyaç kredisi başvuru işlemleri,
Vergi ödemeleri işlemleri,
Telefon bankacılığı limit ve güvenlik ayarları işlemleri,
Yeni banka kartı veya yeni kredi kartı şifre oluşturma işlemleri,
Kredi kartı çalıntı ihbar işlemleri,
Halkbank müşteri hizmetleri müşterilerine şubeler tarafından sağlanan neredeyse bütün bankacılık hizmetlerini vermektedir.