Dolar düşecek mi, artacak mı? Dolar ne olur? Dolar birikimi olanlar dikkat! (8 Haziran 2020 dolar - euro fiyatları)

Dolar ne olur? Sorusu ülkemizde son zamanlarda en fazla sorulan sorular arasına girmiş durumda. Dolar kuru ile altın fiyatlarında ilk olarak aşı etkisi görüldü. ABD merkezli bir şirketin aşıda insanlar üzerinde ilk sonuçların olumlu olduğunu açıklaması sonrası düşüşe geçti.Dolar/TL 6,77 seviyesinden el değiştirirken, euro/TL 7,64 düzeyinde seyrediyor. Yurt içinde önemli bir ekonomik veri bulunmazken Moody's'in olası Türkiye açıklaması takip edilecek. Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu 'B1', görünümünü ise 'Negatif' olarak koruyacağı öngörülüyor. İşte 8 Haziran 2020 dolar - euro fiyatları detayları son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
DOLAR NEDEN DÜŞÜYOR?
Mayıs ve haziran aylarında doların düşmeye devam edeceği ve 6.30 TL'ye kadar çekileceği, gram altının da dolar ile birlikte ons fiyatının da düşmesiyle 340 TL'ye kadar ineceği tahmin edilmektedir. Haziran ayında ortalama olarak Amerikan Doları'nın 6.30 TL, gram altının 335-340 TL, çeyrek altının ise 520-550 TL bandında olacağı tahmin edilmektedir.
Konu hakkında katıldığı bir televizyon programının canlı yayınında açıklamalarda bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk dolar kurunda yaşanan düşüşün nedenlerini şu şekilde sıraladı;
Dışarıya TL çıkışının yasaklanmış olması,
3 yabancı bankaya BDDK tarafından alınan tedbir kararı ve cezalandırılacağının söylenmesi,
Bu kararların swap işlemleri ile manüpalitif eylemler yapmak isteyen bankaları caydırması,
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından G20 ülkeleri ile swap anlaşması için görüşmelerin sürdüğünün söylenmesi,
İç piyasada yatırımcıların swap anlaşması beklentisini fiyatlaması,
Amerikan ekonomisi için açıklanan verilerin beklentilerden çok daha fazla kötü çıkması,
Amerikan Merkez Bankası FED Başkanı Powell tarafından yapılan negatif faiz açıklaması.
SWAP İDDİASI
Piyasalardan alınan bilgilere göre dolar kurunda yaşanan düşüşün swap anlaşması iddiası ile yaşandığı bildirildi. Gündemde yer alan haberlerde İngiltere ve Japonya ile Swap anlaşmasına varıldığı bildirildi. Bu iddialar sonrası dolar kuru sert şekilde düşüşe geçti. Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı, Swap anlaşmasının olmadığına yer verildi ve iddialar yalanlandı.
AŞI ETKİSİ
Dolar kuru ile altın fiyatlarında ilk olarak aşı etkisi görüldü. ABD merkezli bir şirketin aşıda insanlar üzerinde ilk sonuçların olumlu olduğunu açıklaması sonrası düşüşe geçti.
ABD'DE TARIM DIŞI İSTİHDAM MAYISTA 2.5 MİLYON ARTTI
ABD'de tarım dışı istihdam mayısta azalma beklenirken sürpriz biçimde 2.5 milyon artarken işsizlik oranı yüzde 14.7'den yüzde 13.3'e geriledi. Beklenti istihdamın 7.5 milyon azalması, işsizliğin yüzde 19.1'e yükselmesiydi. Sürpriz veride virüs pandemisinin ardından şirketlerin yeniden açılmaya başlamasının etkili olduğu belirtiliyor.
DOLAR'IN TARİHÇESİ
Doların tarihçesi incelendiğinde ilk ortaya çıkışının 1500'lü yılları gösterdiğini söylemek mümkündür. Hatta doların doğduğu yer olarak Avrupa ülkelerinden Çek Cumhuriyetinin adı da geçmektedir. O dönem Orta Avrupa ülkelerinin altın sikkeden gümüş sikkeye geçişlerinin olduğu dönemdir. Bu geçiş sırasında bazı sorunlar oluşmuştur. O dönem altının değerli oluşu gümüş sikkelerin daha büyük üretilerek piyasaya sürülmesini gerektirmiştir. Ardından Almanya ve Çek Cumhuriyeti ara bölgesinde olan St. Joachimsthal kasabası gümüş sikkeler açısından popülerliği sayesinde gümüşün de isim babası olarak kalmıştır.