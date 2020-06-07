TOKİ açık satış! O illerde açık artırmayla ucuz ev satışı!

TOKİ açık satış sistemi ile vatandaşları ev sahibi yapmaya devam ediyor. Bu anlamda geçtiğimiz günlerde Manisa'da TOKİ ile Yunusemre Belediyesi tarafından ortak bir çalışma sonucunda inşa edilen 5 bin 500 konutluk projenin 500 adetlik kısmı için hak sahipliği sözleşmelerinin imzalanmadığı belirlendi. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

TOKİ BAŞKANLIĞI 2+1 KONUT SATIŞI

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı yayımladığı duyursunda söz konusu satışlar için belirlenen fiyatın 103 bin TL olduğunu duyurdu. 2+1 olarak satışa çıkarılan konutların brüt yaklaşık 74 metrekare net ise 58 metrekare olduğunu duyuran kurum ödeme seçeneklerini de açıkladı.

TOKİ SATIŞI DEVAM EDEN KONUTLAR İÇİN TIKLAYINIZ

AÇIK ARTIRMA SATIŞ DUYURUSU

İdaremiz mülkiyetinde bulunan 160 adet konut 17 Haziran 2020 tarihinde ve 180 adet işyeri 18 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirilecek Açık Artırma (teklif alma) ile satışa sunulmuştur.



Satış işlemlerine yönelik reklam, tanıtım, pazarlama ve satış organizasyonu hizmetleri Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. tarafından yerine getirilecektir.

Açık Artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından yürütülecek olup, başvurular/teminatlar anılan Bankaların tüm şubeleri aracılığı ile kabul edilecektir. Bununla birlikte, teklif alma sonrası Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalatma işlemleri yine anılan Bankalar tarafından belirlenecek Temerküz Şubeler aracılığı ile yürütülecektir. Ayrıca, açık artırma (teklif alma) gününde de başvuru kabul edilecektir.