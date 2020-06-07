MSB'nin Personel Temin Dairesi Başkanlığı üzerinden paylaştığı ilanda uzman erbaş alımı gerçekleştireceğini duyurması adayların yoğun ilgine neden oldu. 2019 yılında yapılan uzman erbaş alımlarında KPSS şartı getirilince, adaylar 2020 jandarma uzman alımı şartlarını daha çok merak ediyor. Milli Savunma Bakanlığı 2020 yılı başında yaptığı açıklamada, 2023 yılına kadar MSB bünyesine uzman erbaş alımı yapılmayacağını, alımların askerde olan askerler arasından olacağını söyledi. Peki, Jandarma JÖH alımı bu sene var mı? Jandarma uzman erbaş alımı şartları nelerdir? Jandarma uzman alımları ne zaman 2020? İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
YÜZ BİNLERCE GENÇ BEKLİYOR
Son olarak yapılan 500 kadın özel harekat polisi alımına rekor düzeyde başvuru olmuştu. Başvuru sonrası seçim aşamaları yapıldı ve kazananlar geçtiğimiz haftalarda belli oldu. Bunun ardından erkek ve kadın adaylar, yeni dönem polis özel harekat alımı yapılması için sosyal medyadan seslerini duyurmaya çalıştı.
KPSS ŞARTI
2019 yılında yapılan uzman erbaş alımına KPSS şartı getirilmişti. Hem KPSs ile hem de KPSS 'siz uzman erbaş alımı yapılmıştı. 2020 yılı alımında da KPSS şartı olması ve hem KPSS ile hem de KPSS'siz uzman erbaş alımı yapılması bekleniyor. Alınacak sayısının yarısı KPSS puanı ile diğer yarısı KPSS puan şartı olmadan istihdam edilecek.
MSB: UZMAN ERBAŞ ALIMI YAPILACAK
Milli Savunma Bakanlığı 2020 yılı başında yaptığı açıklamada, 2023 yılına kadar MSB bünyesine uzman erbaş alımı yapılmayacağını, alımların askerde olan askerler arasından olacağını söyledi.
Ancak Jandarma Genel Komutanlığı İçişleri Bakanlığı bünyesindedir. Jandarma 'nın personel temin süreci MSB'den ayrı şekilde, İçişleri Bakanlığı koordinesinde yapılmaktadır.
ASKERLİK ŞARTI ARANMAYACAK
Edinilen bilgilere göre 2020 yılı alımında da askerlik şartının olmayacak. Askerlik yapan ve yapmayan adaylar uzman erbaş alımına başvuru yapabilecek.
UZMAN ERBAŞ ALIMI ŞARTLARI
a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,
b. En az lise ve dengi okul mezunu olmak, (yurt dışında eğitim görenler denklik belgesini sisteme yükleyecektir.
c. Nüfus kaydına göre 04 Nisan 2019 tarihi itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak [04 Nisan 1999 (dahil) - 01 Ocak 1992 (dahil) tarihleri arasında doğanlar]
ç. Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamaktadır. Ancak, askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Tablo-2'deki Nitelik Belgesinden seksen (80) puan ve üzeri not almış olmak.
d. Askerlik hizmetini yapmakta iken "Askerliğe elverişli değildir" raporu alarak terhis edilmemiş olmak
e. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin ilk günü itibariyle, terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak (04 Nisan 2014 tarihi ve sonrasında terhis olmak.),
f. Müracaat edecek adayların hem yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olması, hem de terhisinin üzerinden beş (5) yıldan fazla süre geçmemiş olmak,
g. Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az üç (3) yıl görev yapmış, müteakip sözleşme süreleri içerisinde ve 01 Ocak 2019 tarihi itibari ile yirmi dokuz (29) yaşını bitirmemiş olmak, (04 Nisan 1999 [dahil] - 01 Ocak 1990 [dahil] tarihleri arasında doğanlar
ğ. Sözleşmeli erbaş ve er olarak halen görev yapanların, başvurunun son günü olan 4 Nisan 2019 tarihi ile üç (3) yılını doldurmuş ve müteakip dönem için sözleşme imzalamış olması gerekmektedir. Adaylar gelirken ilk sözleşme tarihi, sözleşme bitim tarihi ve yeni sözleşme tarihini gösterir belgeyi yanında getireceklerdir.
Sözleşmeli erbaş ve erlerden uzman erbaşlığa geçenlerin sözleşmeleri kendiliğinden son bulur. Uzman erbaş olarak atananlar atandığı eğitim birliğine doğrudan katılmak zorundadır. Üç (3) yılını doldurmuş, ancak müteakip dönem için sözleşmesini yenilemeyenlerin müracaatları diğer adaylar ile birlikte aynı şartlarda (27 yaş ve diğer şartlar) kabul edilebilecektir.
Üç (3) yılını doldurmadan tek taraflı sözleşmesi feshedilmiş ya da ayrılmış olanların müracaatları kabul edilmeyecektir.
Özel Harekat ( JÖH ) Nedir?
JÖH, Jandarma Özel Harekât Birliğinin kısaltılmasıdır. JÖH üyelerinin birçoğu rütbelidir ve genellikle terörle mücadele alanında görev yaparlar.
Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı olan JÖH'ler seçme ve gönüllü askerlerden oluşmaktadır. Uzman çavuş ağırlıklı olan JÖH'lerde astsubay ve erler de görev alır. Her birliğin başında ise bir yüzbaşı bulunur. Erler C Timi olarak adlandırılan timlerde görev alır.
JÖH'ler ejderler, efeler, dadaşlar, roketler, akrep, kurtlar, fatihler gibi isimler alarak, kollarında birimlerine özgü birlik arması taşır.
Jandarma Özel Harekat ( JÖH ) Eğitimleri Jandarma Özel Harekat Timleri'nin eğitimleri, terörle mücadele bölgesine oldukça benzeyen Foça'da gerçekleştirilir. JÖH adayları İzmir'in Foça ilçesinde on haftalık bir eğitime tabi tutulur. Burada temel savaş tekniklerini ve coğrafi koşullara dayanıklılığı arttıran eğitimleri alan JÖH'ler yorgunluk ve uykusuzluğa dayanabilme, stres altında doğru karar verebilme, özgüven, silah arkadaşlığı, iklim ve arazi koşulları sebebiyle karşılarına çıkabilecek engelleri aşabilme, mevcut silahları etkin kullanabilme gibi birbirinden zor eğitimleri alır.
Temel savaş eğitimlerini alan JÖH timleri, eğitimleri boyunca 260 kilometre koşu, 675 kilometre yürüyüş olmak üzere toplamda 935 kilometre yol kat ediyor. Manevra eğitimi, haritacılık bilgisi, küresel konumlama cihazı, kamuflaj, dağcılık, suda geçiş teknikleri gibi eğitimlerde alan Jandarma Özel Harekât Timleri simülatörler eşliğinde eğitim aldıkları için operasyon ve çatışma tecrübesi de kazanıyor.
PMYO'dan Nasıl PÖH Olunur?
PMYO eğitimi devam ederken 2. sınıfta yani PMYO'nun son döneminde Polis Özel Harekat Başkanlığından okullara seçmelere gidiliyor. Okullara adaylar için parkur kuruluyor. Ve adayları ayrıca mülakata alıyorlar. Başvuranlar arasında yapılan spor ve mülakat sonucunda kazananları mesleğe başladıktan sonra açıklıyorlar. Yani atandığınız birime kağıt geliyor. Daha sonra PÖH kursu alıyorsunuz. Genellikle bu kurs 3 ay gibi sürede tamamlanıyor. Daha sonra PÖH oluyorsunuz.
POMEM'den Nasıl PÖH Olunur?
PMYO'da olan sistemle aynıdır. POMEM'lerde de Polis Özel Harekat Başkanlığından okullara seçmeler için kurul gönderiliyor. Okuldaki öğrencilere duyurular yapılıyor başvurmak isteyen aday başvuruyor. Daha sonra spor ve sözlü mülakata alınıyor. Kazanan adaylar diğer başlıkta açıkladığım gibi mesleğe başladıktan sonra kendisine tebliğ ediliyor. Daha sonra Ankara'da kurs aldıktan sonra Polis Özel Harekat olarak göreve devam ediyorsunuz.