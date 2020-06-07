Altın fiyatlarında haftalar sonra önemli gelişme! Altın alacaklar dikkat dev banka uyardı!

Ons altın 3000 dolar seviyelerine çıkacak olursa bugünki kurla oranladığımız zaman çeyrek altında 1100 lira civarlarını görebilir. Altın, kimyada Au (Latince Aurum dan (ışıldayan-parlayan)) sembolü ile gösterilen yumuşak, parlak sarı renkte kimyasal bir elementtir. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de.

ALTIN ALACAKLAR DİKKAT! KADEMELİ ALIM İÇİN İŞTE BEKLENEN SEVİYELER

Küresel piyasalarda beklenen satış dalgasının gram altın fiyatlarını etkileyeceğini aktaran İslam Memiş, "Altın almak isteyenlere kademeli alımlar tavsiye edebilirim. Kademeli düşüşlerde 370, 360, 350 ve 340 lira seviyeleri bekliyorum." ifadelerini kullandı. Alım seviyelerini paylaştığı yorumunda 340 TL fiyat beklentisini paylaşmış olan Memiş, altın alacakları acele etmemesi konusunda uyardı. Covid-19 salgını etkilerine değinen Memiş, sonbahara ertelenen düğünleri ise yatırımcılara hatırlattı.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 370,10 370,30 366,50 366,70 Cumhuriyet Ata Lira 2.439,00 2.460,00 2.415,00 2.436,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 337,50 341,50 334,30 338,30 Lira(Tam) Ziynet 2.383,00 2.403,00 2.360,00 2.380,00 Yarım Ziynet 1.192,00 1.202,00 1.180,00 1.190,00 Çeyrek Ziynet 596,00 601,00 590,00 595,00

ALTIN TEKNİK YORUM VE SEVİYELER

1750 bölgesinden yaşanan satışlarla mavi yükselen trend çizgisine kadar gerileyen Ons Altın fiyatında bu bölge üzerinde bugün toparlanma çabası izlenmekte. Şu anlık bu yükselişin zayıf olduğunu ve sadece dünkü kayıpların bir kısmını telafi ettiğini belirtmek isteriz. Yükseliş eğiliminin yeniden güç kazanması halinde 1750 bölgesi ilk direnç bölgesi olarak takip etmeye devam ediyoruz. Bu bölge üstü ataklarda ise 1765 ve 1786 seviyeeri direnç olarak izlenebilir. Aşağıda ise 1725 desteği ve yükselen mavi trendin kırılması halinde 1709 ve 1684 seviyeleri destek oluşturabilir.

Destekler: 1725-1709-1684

Dirençler: 1750-1765-1786

Bank Of America ons altında 3000 dolar beklentisini yineledi. Ons altın 3000 dolar seviyelerine çıkacak olursa bugünki kurla oranladığımız zaman çeyrek altında 1100 lira civarlarını görebilir bu tahmine göre.

ALTIN ALACAKLAR DİKKAT!

Koronavirüsün etkisiyle rekor üstüne rekor kıran altın için Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken bir uyarı geldi. Memiş, "Altın alımı için acele edilmemeli. Altının gram fiyatı, kademeli düşüşlerini sürdürebilir" ifadelerini kullandı.

Yeni tip koronavirüs salgını endişesi, küresel ekonomilerde daralmaya, merkez bankalarının genişlemeci politikalarına, altın fiyatlarının da agresif yükselişlerine neden oldu. Ancak dünyada salgın vaka sayılarının azalması, yasakların bitmesi, piyasalarda iyimserliğin sürmesi beraberinde altın fiyatlarının bir miktar geri çekilmesine neden oldu. Düğün yapmak için heyecanla bekleyen aileler ile tasarruf için altın almak isteyen vatandaşlar, "fiyatlar daha da düşüş sürer mi? Bu fiyatlardan altın alalım mı?" sorularını soruyor.

GRAMI 340 LİRAYA KADAR ÇEKİLEBİLİR

Gram altın dün 377 lira, çeyrek ise 613 lira seviyelerinde alıcı buldu. Oynaklığını koruyan fiyatları uzmanına sorduk. Piyasalarla birlikte altın fiyatlarının da normalleşme sürecine girdiğini belirten Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Altın alımı için çok acele edilmemeli. Altının gram fiyatı, kademeli düşüşlerini sürdürebilir. Altın almak isteyenlere kademeli alımlar tavsiye edebilirim" dedi.

ALTIN

Altın, kimyada Au (Latince Aurum dan (ışıldayan-parlayan)) sembolü ile gösterilen yumuşak, parlak sarı renkte kimyasal bir element. Altının parlak sarı rengi, asitlere karşı dayanıklılığı, doğada serbest halde bulunabilmesi ve kolay işlenebilmesi gibi özellikleri, insanların ilkçağlardan beri ilgisini çekmiştir. Altın, parlak sarı rengi ve ışıltısıyla göz alan çok ağır bir metaldir. Üstelik kolay kolay tepkimeye girmeyen çok kararlı bir element olduğu için havadan ve sudan etkilenmez. Bu yüzden hiçbir zaman paslanmaz, kararmaz ve donuklaşmaz. Bir başka özelliği de saf haldeyken çok yumuşak olmasıdır; bu nedenle kolayca dövülerek biçimlendirilebilir. Altın bütün bu özellikleriyle tarih boyunca en kıymetli metallerden sayılmıştır.