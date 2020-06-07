Bugün altın fiyatları tekrar düşüşe geçti. Gün sonu anlık altın fiyatlarını öğrenmek isteyenlerin çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu sorusu hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Küresel piyasalarda beklenen satış dalgasının gram altın fiyatlarını etkileyeceğini aktaran İslam Memiş, "Altın almak isteyenlere kademeli alımlar tavsiye edebilirim. İşte 8 Haziran anlık çeyrek, gram altın 22 ayar bilezik fiyatı.... son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

ALTIN ALACAKLAR DİKKAT! KADEMELİ ALIM İÇİN İŞTE BEKLENEN SEVİYELER

Küresel piyasalarda beklenen satış dalgasının gram altın fiyatlarını etkileyeceğini aktaran İslam Memiş, "Altın almak isteyenlere kademeli alımlar tavsiye edebilirim. Kademeli düşüşlerde 370, 360, 350 ve 340 lira seviyeleri bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Alım seviyelerini paylaştığı yorumunda 340 TL fiyat beklentisini paylaşmış olan Memiş, altın alacakları acele etmemesi konusunda uyardı. Covid-19 salgını etkilerine değinen Memiş, sonbahara ertelenen düğünleri ise yatırımcılara hatırlattı.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 370,10 370,30 366,50 366,70 Cumhuriyet Ata Lira 2.439,00 2.460,00 2.415,00 2.436,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 337,50 341,50 334,30 338,30 Lira(Tam) Ziynet 2.383,00 2.403,00 2.360,00 2.380,00 Yarım Ziynet 1.192,00 1.202,00 1.180,00 1.190,00 Çeyrek Ziynet 596,00 601,00 590,00 595,00

ALTININ KİLOGRAMI 368 BİN LİRAYA GERİLEDİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 368 bin liraya geriledi. Altın piyasasında, en düşük 367 bin 300 lira, en yüksek 373 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,34 azalarak 368 bin liradan tamamladı. KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 882 milyon 83 bin 281,74 lira, işlem miktarı ise 2.410,09 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 905 milyon 846 bin 153,98 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,97 azalışla 366,70 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 595,00 lira, Cumhuriyet altını 2.436,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,97 düşüşle 366,70 liradan işlem gördü.

BU HAFTA BORSA VE AVRO KAZANDIRDI, ALTIN VE DOLAR KAYBETTİRDİ

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 4,27, avro/TL yüzde 0,54 değer kazandı, altının gram satış fiyatı yüzde 3,63, dolar/TL yüzde 0,91 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, en düşük 106.357,00 en yüksek 110.601,92 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 4,27 yükselerek 110.021,83 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,63 kayıpla 366,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,60 azalışla 2.436,00 lira oldu. Geçen hafta 617,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, bu hafta 595,00 liraya düştü.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,91 değer kaybederek 6,7760 liraya gerilerken, avro ise yüzde 0,54 artışla 7,6540 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,49, bireysel emeklilik fonları yüzde 1,12 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 3,06 ile hisse senedi fonları oldu.

ALTIN DÜŞTÜ, BRENT PETROL 42 DOLARI AŞTI

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) tahvil alımlarını artıracağını açıklaması, altın fiyatlarının 1,700 doların altına çekilmesine neden oldu. ECB dünkü toplantıda koronavirüs salgını sonrası başlatılan 750 milyar euro değerinde olan varlık alım programını (PEPP) 600 milyar euro artırarak 1.35 trilyon euroya yükseltti ve en erken Haziran 2021 olacak şekilde uzattı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya ve diğer petrol üreticilerinin oluşturduğu OPEC+ Grubu'nun üretim kısıntısına ilişkin toplantıyı Cumartesi günü yapacaklarına ilişkin haberin duyulmasıyla yeniden 40 doların üzerine çıkan Brent petrolün fiyatı 42 doları da aştı.

Gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 5.41 artışla 42.05 dolara, ABD Batı Teksas Hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 4.49 artışla 39.60 dolara yükseldi.

Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 2.43 düşüşle 17.28 dolar,

- altın, yüzde 2.26 düşüşle 1,674.94 dolar,

- bakır, yüzde 0.30 artışla 5,525.00 dolar,

- platin, yüzde 4.23 düşüşle 807.67 dolar,

- paladyum yüzde 0.46 artışla 1,945.42 dolar düzeyindeydi.

İç piyasada ise, gram altın 367 liraya, çeyrek altın 605 liraya, Cumhuriyet altını da 2,411 liraya düşt

Altın Nedir?

Altın; parlak sarı renkli, yumuşak, paslanmayan, kolayca tepkimeye girmeyen ve doğada serbest halde bulunan bir elementtir. Yumuşak olması sebebiyle kolayca şekillendirilebilir ve bu özelliği, tarih boyunca farklı şekillerde kullanılmasına neden olmuştur. Günümüzde ise altın, kullanım alanı oldukça geniş olan değerli metaller arasında yer almaktadır.