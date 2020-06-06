Altın fiyatlarında yaşanan değişimler yatırımcısı ve vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Gram altının fiyatı tüm dünyayı etkisi altına alan koron virüs salgını nedeniyle son 3 aylık dönemde Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesi olan 396,2280 lirayı gördü. Daha sonra devletin aldığı önlemlerle altın fiyatları geçen hafta 382 liraya kadar geriledi. Son önlemlerle birlikte ateşi iyice düşen altın, şu anda 371 lira seviyesinden işlem görüyor. Peki Çeyrek, Yarım ve Tam altın fiyatlarında son durum ne? İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
ALTIN ONS FİYATI SERT GERİLEDİ
Önceki gün ve bugün gündüz saatlerinde 1731 dolar seviyesinde olan altının ons fiyatı , ABD borsasının açılmasının ardından hızlı bir düşüş içine girdi. Piyasalardan alınan son dakika verilerine göre altının ons fiyatı 1682 dolar seviyesinden işlem görüyor.
GRAM ALTIN HIZLI DÜŞTÜ
Altının ons fiyatının sert şekilde düşmesinin ardından gram altında hızlı bir düşüş başladı. Dünü 373 TL seviyesinden kapatan ve gün içinde 370-371 TL bandında hareket eden gram altın, ABD 'de piyasaların açılması sonrası ons fiyatında yaşanan sert düşüşten etkilendi ve kısa sürede 7 TL değer kaybetti. Piyasalardan alınan son verilere göre gram altın 364 TL seviyesinden işlem görüyor.
ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞÜYOR?
Ava Trade baş piyasa analisti Naeem Aslam, e-posta mesajında "ABD işsizlik oranı herkesi şoka uğrattı çünkü açıklanan rakam piyasa beklentisinin çok altında. Altın fiyatları faiz oranlarının negatif bölgeye doğru hareket edeceği beklentisi nedeniyle bu veriyle düştü. Mesaj altının şu anda gözden düşmüş olabileceği şeklinde." dedi.
Son dönemlerde hisse senedinde ciddi bir ralli görüldü. Hisse senetlerinde aşırı değişimler olması ve altına olan talebin azalması nedeniyle altın fiyatları aşağı yönlü seyrine başladı. Koronanın azalması ve hisse senetlerinin yeniden yükselmesi ve ABD 'de açıklanan işsizlik verileri , altın fiyatlarına eksi yönde etki etti.
Altının güvenli liman olarak cazibesi, daha fazla ekonominin yeniden açılması ve virüs eğrisinin yatay hale gelmesi ile birlikte azaldı.
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. hazırladığı notta, "Altın, son haftalarda piyasalarda risk almaya yönelik hareketlerin artması ile birlikte kazançlarını sürdürmekte güçlük çekiyor," dedi ve "Ancak orta vadede yükseliş beklentimiz sürüyor. Makro zemin, normalleşmiş bir büyümeye yönelik piyasa güvenine karşın, zorlu kalmaya devam ediyor. Merkez bankalarının bilançolarındaki genişleme yavaşlama işaretleri vermezken, jeopolitik gerilimler artıyor" ifadelerini kullandı.
ALTIN FİYATLARI NE OLACAK?
Altın fiyatlarında yaşanan artış ise kuyum sektörünü olumsuz etkiledi. Korona virüs nedeniyle geçen yıla göre yüksek seyreden fiyat ve ertelenen düğün ile nişanlardan dolayı kuyumcular iş yapamaz hale geldi. Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, altının bu dönemde direkt olarak doların düşüp yükselmesiyle ilişkili olduğunu belirtti.
Başman, altındaki düşüşün çok sürmeyeceğini düşündüğünü söyleyerek, "Altın geçen hafta içerisinde de 370 liraya kadar düşmüştü. Ancak yeniden yükselerek 380 lira seviyelerini gördü. Bu hafta ise altının ons bazında düşmesi ve Türk lirasının dolar karşısında değer kazanmasıyla altın yeniden düştü. Ama bu altının böyle kalacağı anlamına gelmesin. Belki 360 liraya kadar gelir altın ama tekrar bir ivme ile gram fiyatı 430 lirayı bulacaktır. Bu da 3-6 ay içerisinde olacaktır" diye konuştu.
'FİYATLAR YENİDEN ARTACAK'
Altındaki artışın uluslararası borsalardaki yatırım uzmanlarının görüşü olduğunu kaydeden Oğuz Başman, daha sonra şunları söyledi:
"Altın çok küçük rakamlarda gerileyebilir. Bunun da nedeni Türk lirasının dolar karşısında değer kazanması, Amerika'daki meydana gelen ırkçılık olayları, pandemiyle ilgili hala bir gelişmenin olmaması, ikinci dalganın beklenmesiyle birlikte fiyatlar yeniden artış gösterecektir."
Yatırımcılara da tavsiyelerde bulunan Başman, "Temel başlık altındır. Ama işçilik nedeniyle çeşitlerine yönelebilirler. Minimum seviyede farklılıklar gösterilebilir ama her zaman altın yatırımdır. Ne kokar, ne çürür ne de güncelliğini yitirir. Her zaman da değerini arttırır. Bu yıl içerisinde altının yaptığı artış yüzde 30 seviyesinde. Her zaman tavsiye ettiğimiz altındır ve Allah'a şükür mahcup olmadık" ifadelerini kullandı.
Altındaki yükselişi 2 perspektifte değerlendiren Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, "Elimizdeki sermayemizin güçlendiğini ve değer kazandığını görüyoruz. Bu bize moral açısından destek oluyor. Ancak fiyat yükselince müşteriler fiyat düşecek mi diye bekliyorlar ve bekleme süreci yaşıyoruz. O zaman da satışlarımız geriliyor" dedi.