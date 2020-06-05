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    • Ekonomi
    • 05.06.2020 Gazete
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    Emekliye 275 TL | 2020 Temmuz SGK ve güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

    ve emeklilerinin Temmuz mı 5 aylık a göre yüzde 4.57 olurken, maaşlarda 275 liraya varan artış göründü. Haziran enflasyonuna göre oran artacak ya da azalacak. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...




    B    u yıl pek çok kazanım elde eden emekliler için Temmuz zam ayı olacak. 9 milyonu aşkın SSK ve Bağ- Kur emeklisi, Temmuz'da bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak.




    Yani ilk 6 aylık enflasyon ne çıkarsa, maaşlara o oranda zam yapılacak. Bu nedenle veriler merakla beklenirken, ipuçları da geliyor.




    EN ÇOK 6 BİN 304 TL
    Türkiye İstatistik     Kurumu verilerine göre; Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 4.57 olarak gerçekleşti. Yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı 5 aylık enflasyona göre yüzde 4.57 çıktı.




    Haziran enflasyonuna göre zam oranı artacak ya da azalacak. Kesin oran 3 Temmuz'da belli olacak. TAKVİM, yüzde 4.57'lik artışa göre yeni maaşları hesapladı.



    Bu doğrultuda SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin gelirinde 275,51 liraya varan artış yaşanacak. En yüksek aylık net 6 bin 28 lira 72 kuruştan 6 bin 304 lira 23 kuruşa çıkacak.




    TAKVİM MAAŞLARI HESAPLAD
    TAKVİM, yüzde 4.57'lik artışa göre yeni maaşları hesapladı. Tabloya bakan emekliler, yeni maaşları konusunda fikir sahibi olacak.







    Haberler Ekonomi Emekliye 275 TL zam | 2020 Temmuz SSK SGK ve Bağ-Kur güncel emekli maaşı ne kadar olacak?
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