



Buna Haziran ayı enflasyon verisi eklenecek, zam oranları belli olacak. Haziran enflasyonuna göre zam oranı artacak ya da azalacak. Şu ana kadar oluşan yüzde 4.57'lik artışa göre; 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda taban maaş 2 bin 111 liradan 2 bin 208 liraya çıkacak.