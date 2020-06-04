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    • Ekonomi
    • 04.06.2020 Gazete
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    Memura-emekliye yüzde 4.57 | 2020 SGK ve Bağ-Kur güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

    Milyonlarca memurun-emeklinin Temmuz mı 5 aylık a göre yüzde 4.57 çıktı. En düşük emekli maaşı esnafta bin 865, memurda 2 bin 782, 2000’den önce emekli olan ’lılarda 2 bin 208 liraya yükselirken, kesin oran için 1 veri kaldı. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...



    Yaklaşık     3.2 milyon memur ve 12.8 milyon emeklinin Temmuz zammı adım adım yaklaşıyor. Türkiye İstatistik Kurumu, Mayıs enflasyonunu açıkladı, Temmuz zammının ipuçları geldi.



    5 AYDA FARK ÇIKTI
    Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 4.57 olarak gerçekleşti. Yani 5 aylık enflasyona göre; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 4.57 olurken, memurlara ve emeklilerine de yüzde 4'lük artışa ilaveten yüzde 0.57 fark oluştu.



    Buna Haziran ayı enflasyon verisi eklenecek, zam oranları belli olacak. Haziran enflasyonuna göre zam oranı artacak ya da azalacak. Şu ana kadar oluşan yüzde 4.57'lik artışa göre; 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda taban maaş 2 bin 111 liradan 2 bin 208 liraya çıkacak.




    Memur emeklilerinde 2 bin 661 liradan 2 bin 782 liraya yükselen en düşük maaş, esnaf emeklilerinde ise bin 784 liradan bin 865 liraya ulaşacak.



    GİYİM ARTIŞTA BİRİNCİ
    Tüketici     Fiyat Endeksi Mayıs'ta aylık bazda yüzde 1.36, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi yüzde 1.54 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 11.39, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 5.53 oldu.



    Ana harcama gruplarında aylık bazda en yüksek artış yüzde 6.85 ile giyim ve ayakkabıda kaydedildi. Mayıs'ta en yüksek fiyat artışı yüzde 40.87 ile çilekte görülürken, en çok ucuzlayan ürün yüzde 51.37 ile sivri biber oldu. Analistler, enflasyonda yılın ikinci yarısında tek hane bekliyor.


    Haberler Ekonomi Memura-emekliye yüzde 4.57 zam | 2020 SSK SGK ve Bağ-Kur güncel emekli maaşı ne kadar olacak?
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