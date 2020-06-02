Temmuz 2020'de memurlar ve emekliler, yılın ilk 6 aylık döneminde oluşan TÜFE oranına göre maaş zammı alacak. Enflasyon tahminleri, hem SSK ve Bağ- Kur hem de memur emeklilerinin zam oranının aynı olacağını ortaya koyuyor. TÜİK tarafından açıklanacak olan Mayıs ayı enflasyon rakamları sonrasında memur ve emekli maaş zammı araştırılmaya başlandı. Temmuz 2020 maaş zammı için Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamları bekleniyor. 3 Haziran ve 3 Temmuz günlerinde memur ve emekliler için enflasyon rakamları açıklanacak. Memurlar ise Yüzde 4 toplu sözleşme zam oranına ek olarak enflasyon farkı olursa o oranda maaş zammı alacak. Bu orana enflasyon farklı eklenirse maaşlar ne olacak? İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
ZAM İÇİN MAYIS VE HAZİRAN ENFLASYONU BEKLENİYOR
Temmuz 2020 maaş zammı için Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamları bekleniyor. 3 Haziran ve 3 Temmuz günlerinde memur ve emekliler için enflasyon rakamları açıklanacak.
MEMUR MAAŞ ZAMMINDA SON DURUM
Memurlar ise Yüzde 4 toplu sözleşme zam oranına ek olarak enflasyon farkı olursa o oranda maaş zammı alacak. Yılın ilk 6 ayı toplam TÜFE 'si yüzde 4 'ü geçerse bu oranda memurlar enflasyon farkı alacak.
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EMEKLİLER
13 milyondan fazla SSK ve Bağ- Kur emeklileri, Merkez Bankası 'nın açıkladığı Mayıs 2020 beklenti anketindeki enflasyona göre maaş zammı detayı ortaya çıktı. Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada beklenti anketine yer verildi. Beklenti anketine baktığımızda yılın ilk 6 aylık TÜFE oranı 4.41 olarak görülüyor.
Beklentiye göre emekliler yüzde 4.41 'lik zam alacak. Bu zamma göre 276 TL 'ye kadar maaş zammı alacak.
NASIL DEĞİŞECEK?
Temmuz zammı yüzde 4.41 olarak gerçekleşirse; ek ödeme dahil en düşük maaş Bağ-Kur esnaf emeklilerinde bin 784 lira 11 kuruştan bin 862 lira 79 kuruşa çıkacak.
2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ise en düşük aylık 2 bin 111 lira 66 kuruştan 2 bin 204 lira 78 kuruşa yükselecek. Memur emeklilerinde ise en düşük maaş 2 bin 661 lira 34 kuruştan 2 bin 778 lira 71 kuruşa ulaşacak. Emekliler 3 Temmuz'da kesin oranı öğrenip, aynı ay içerisinde zamlı ödemelerini alacak.
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDE YÜZDE 4 ZAM ALINMIŞTI
2020 yılının ilk altı ayı için yüzde 4 zam, ikinci altı ayında yüzde 4 zam alacak. Bu orana enflasyon farklı eklenirse maaşlar ne olacak?
MART AYINDA TÜFE
Mart 2020 "Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %11,86, aylık %0,57 arttı" oldu.
NİSAN AYINDA TÜFE
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %10,94, aylık %0,85 arttı.
3 AYLIK ENFLASYON TOPLAMI NE OLDU?
3 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) toplamda 2,27 oldu.
Nisan, Mayıs ve Haziran aylarının TÜFE 'sinin açıklanması sonrası toplam TÜFE yüzde 4 'ü aşması durumunda memur maaşına zam olacak.
MEMUR ENFLASYON FARKI NASIL HESAPLANIR?
Memurların enflasyon farkına dair 6 ayda bir maaşlarına yapılan zam oranının hesaplanmasında kafa karışıklığına istinaden "memur enflasyon farkı zammı oranı nasıl hesaplanır" şeklinde sorulara cevap verebilmek için hesaplamanın nasıl yapıldığını açıklamak istedik. Aşağıda Ekim 2019 itibarıyla yapılan hesaplamayı görebilir ve sonraki dönemlerde de aynı hesaplamayı yapabilirsiniz.
Enflasyon oranları Tüketici Fiyat Endeksleri (TÜFE) her ayın başında TÜİK tarafından açıklanmaktadır. Açıklanan bültenin en altında "Tablo-3: Tüketici Fiyat Endeksi ve değişim oranı (%) (2003=100)" şeklinde excel formatında tablo paylaşılmaktadır.
ENFLASYON NASIL HESAPLANIR?
Enflasyonu hesaplamak resmi istatistik kurumları açısından oldukça zor olmakla birlikte, temsili bazı mallardan bir sepet oluşturularak hesaplama gerçekleştirilir. Sonra da bu sepet değerinin zaman içerisindeki değişimleri gözlemlenir. Oluşturulan bu endeksin genel olarak iki hesaplanma yöntemi bulunuyor;
– Tüketici Fiyat Endeski (TÜFE – CPI): Tüketim malları veya hizmetlerinin (benzin, gıda, giyim, otomobil gibi) hesaplanmasında kullanılır. Tüketicinin perspektifinden değişimi gösterir.
– Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE – PPI): Yurtiçinde üretilen mal ve hizmetlerden oluşturulan endeksteki değişimleri gösterir. Bu da üreticinin perspektifine göre yorumlanmaktadır.
Yukarıdaki iki kategori için de, mevsimsel (geçici) etkilerin bulunmadığı ve Çekirdek (Core) olarak adlandırılan hesaplama yöntemleri bulunmaktadır.
Bu göstergeler büyük çaptaki anketler olarak düşünülebilir. Her ay, resmi istatistik kurumları, perakende satışçılar, hizmet sağlayıcıları, benzin istasyonları ve muayenehane gibi birçok yeri fiyat değişiminin saptanması için inceler.