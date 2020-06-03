5 aylık enflasyon verilerine göre, memurlar için enflasyon zammı ne kadar?

Milyonlarca memur Temmuz ayı zammı için gözlerini enflasyon oranlarına çevirmiş durumda. Memur enflasyon farkı zam oranı detaylarını her zaman olduğu gibi takvim.com.tr'de verdik. Bu bağlamda 2020 yılı için açıklanan ilk 5 ayın rakamlarına göre enflasyon yüzde 4,56 artmış durumda. Memurlar 2020'nin ilk altı ayı için yüzde 4 zam aldı. 2. altı ayı için de yüzde 4 zam alacak. Enflasyon Ocak ayında yüzde 1,35, Şubat ayında yüzde 0,35, Mart ayında yüzde 0,57, Nisan ayında yüzde 0,85, Mayıs ayında ise yüzde 1,36 arttı. 5 aylık enflasyon yüzde 4,56 oldu. Memurlar, 2019'un ilk 6 ayında yüzde 1,01, ikinci altı ayında da yüzde 1,49 enflasyon farkı almıştı. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

MEMURLAR İÇİN ENFLASYON ZAMMI OLUŞTU

2020 yılı için açıklanan ilk 5 ayın rakamlarına göre enflasyon yüzde 4,56 artmış durumda. Memurlar 2020'nin ilk altı ayı için yüzde 4 zam aldı. 2. altı ayı için de yüzde 4 zam alacak. Memurlar için yüzde 0,56 enflasyon farkı oluşmuş durumda. Haziran enflasyonu ile beraber memurların alacağı enflasyon farkı netleşmiş olacak.

MEMUR ENFLASYON FARKI NASIL HESAPLANIR?

Memurların enflasyon farkına dair 6 ayda bir maaşlarına yapılan zam oranının hesaplanmasında kafa karışıklığına istinaden "memur enflasyon farkı zammı oranı nasıl hesaplanır" şeklinde sorulara cevap verebilmek için hesaplamanın nasıl yapıldığını açıklamak istedik. Aşağıda Ekim 2019 itibarıyla yapılan hesaplamayı görebilir ve sonraki dönemlerde de aynı hesaplamayı yapabilirsiniz.

Enflasyon oranları Tüketici Fiyat Endeksleri (TÜFE) her ayın başında TÜİK tarafından açıklanmaktadır. Açıklanan bültenin en altında "Tablo-3: Tüketici Fiyat Endeksi ve değişim oranı (%) (2003=100)" şeklinde excel formatında tablo paylaşılmaktadır.

ENFLASYON NASIL HESAPLANIR?

Enflasyonu hesaplamak resmi istatistik kurumları açısından oldukça zor olmakla birlikte, temsili bazı mallardan bir sepet oluşturularak hesaplama gerçekleştirilir. Sonra da bu sepet değerinin zaman içerisindeki değişimleri gözlemlenir. Oluşturulan bu endeksin genel olarak iki hesaplanma yöntemi bulunuyor;

– Tüketici Fiyat Endeski (TÜFE – CPI): Tüketim malları veya hizmetlerinin (benzin, gıda, giyim, otomobil gibi) hesaplanmasında kullanılır. Tüketicinin perspektifinden değişimi gösterir.

– Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE – PPI): Yurtiçinde üretilen mal ve hizmetlerden oluşturulan endeksteki değişimleri gösterir. Bu da üreticinin perspektifine göre yorumlanmaktadır.

Yukarıdaki iki kategori için de, mevsimsel (geçici) etkilerin bulunmadığı ve Çekirdek (Core) olarak adlandırılan hesaplama yöntemleri bulunmaktadır.

Bu göstergeler büyük çaptaki anketler olarak düşünülebilir. Her ay, resmi istatistik kurumları, perakende satışçılar, hizmet sağlayıcıları, benzin istasyonları ve muayenehane gibi birçok yeri fiyat değişiminin saptanması için inceler.

MEMURLAR KISMİ BORÇLANMA YAPABİLİR Mİ?

Genel olarak memurlar Sosyal Güvenlik Kurumundan hizmet satın almalarındaki düşüncelerinin emeklilik için gereken şartlardan hem hizmet şartı hem de emeklilik yaş grubunun daha önce tamamlanmasını sağlayıp sağlamadığına bakar ve bunun için detaylı inceleme yaparak borçlanma yapıp yapmayacaklarına karar verirler. Borçlanma yapılacak sürelerin kapsamı, hem 5434 e, hem de 5510 a tabi memurlar için 2008 yılı Ekim ayından sonra 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Madde 41 hükmünde bulunur.

Çoğunluk olarak talep edilen borçlanma süreleri, askerlik ve yedek subay okulunda geçen süreler, aylıksız izinde geçen süreler olmaktadır.

Genel olarak memurlar borçlanma yapacakları yani Sosyal Güvenlik Kurumuna para ödeyerek hizmet kazanacakları bu sürelerin, emeklilik için gereken hizmet yıllarını ve daha erken yaş gruplarını tamamlamak için borçlanma yaparlar. Yani 8 Eylül 1999 öncesi göreve başlamış olanlardan kadınlar için 20, erkekler için 25 hizmet yıllarını ve kademelendirilmiş yaş gruplarını daha önce tamamlamak için yaparlar.

8 Eyül 1999 sonrası göreve başlamış olanlar için kadın ve erkek her ikisi içinde 25 yıl hizmet gerekir, Yaş olarak da kadın 58 yaş grubunu, erkek de 60 yaş grubunu tamamlaması gerekir.

Borçlanmaya ilişkin hükümlerde, bu sürelerin tamamını borçlanılması zorunludur şeklinde bağlayıcı bir hüküm yoktur. Burada kişilerin talebine bırakılmış bir düzenleme mevcuttur. Kişiler kendi yapacakları hesaplamalar sonucunda veya çalıştıkları kurumlardan alacakları bilgilere göre askerlik, aylıksız izin vb. gibi sürelerinin tamamını değil de işlerine yarayacak kadar olan sürelerini borçlanabilirler.