Emekli olmak için gün sayan vatandaşlar merakla ne zaman emekli olacaklarını araştırıyor. Bu anlamda en fazla merak edilen konu SSK mı yoksa Bağkur mu avantajlı? sorusunu vatandaşlar tarafından sorgulanmakta. SSK ile Bağ-Kur arasında emeklilik hesaplamalarında önemli farklar bulunuyor. Ayrıca eğer 1 Ekim 2008 sonrası çalıştığı limited şirkete ortak olan birisi Bağ-Kur primi yatırmazsa bu kez SSK primlerinin de silinmesi söz konusu olabiliyor. Peki SSK emekli olmak mı yoksa Bağkur'dan emekli olmak mı emekli maaşı açısından daha avantajlı? SSK emeklisi olmak mı daha avantajlı yoksa Bağkur emeklisi olmak mı? İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de