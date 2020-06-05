HİSSE ESAS ALINACAK

SGK'nın yayımladığı genelgede, en düşük emekli maaşını bin 500 liraya çıkaran düzenlemenin, 2020 Nisan döneminden itibaren uygulamaya alındığı hatırlatıldı.

Hem bu kanun, hem bu kanunla yürürlükten kaldırılan ilgili kanun hükümlerine göre bağlanmış ve bağlanacak malullük, yaşlılık ve ölüm aylıklarının ek ödeme dahil dosya bazında bin 500 TL'nin altında olmayacağı belirtilen genelgeye göre, sigortalıları ilgilendiren diğer düzenlemeler şöyle:

- Birden fazla dosyadan aylık alanlara her bir dosya için ayrı değerlendirme yapılacak.

- Alt sınır aylığı tutarı, hak sahipleri (kardeş vb.) için mevcut hisse oranları esas alınarak tespit edilecek.

- Evlenme ödeneği, tespit edilen ilaveli tutar üzerinden hesaplanacak.