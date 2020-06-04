İndirimli konut satışına yoğun talep! Vatandaşlar soluğu kampanyalı konut projelerinin satış ofislerinde aldı





ÖDEME 3. YIL BAŞLIYOR

Hakan Gedikli, hayata geçirdikleri her projede sağlam, güvenli, sosyal alanları ve yeşilin farklı tonları ile bütünleşen yaşam alanları sunduklarını ifade ederek, şunları kaydetti: "Emlak Konut olarak insan ve çevre odaklı mekanlar tasarlamaya, hayata geçirmeye devam edeceğiz. Kampanyanın detaylarını da şu şekilde özetleyebiliriz; taksit ödemelerine 3. yılda başlayan vatandaşlarımız, yüzde 5 peşinatla ve yüzde 10 indirimle ev sahibi olabiliyor. Örneğin, 500 bin TL değerindeki eve yüzde 10 indirimle, 450 bin TL'ye sahip oluyorlar. Bu indirimli fiyat üzerinden sadece yüzde 5 peşinat, yani 22 bin 500 TL ödeyerek isterlerse hemen evlerine taşınabiliyorlar. Taksit ödemelerine ise üçüncü yılda başlıyorlar. Üçüncü yılın başında yüzde 15'lik yani 67 bin 500 TL ara ödeme yapılıyor ve taksit ödemeleri başlıyor. Kampanyamızla ilgilenen ve ev sahibi olmak isteyen tüm vatandaşlarımız web sitemizden ayrıntılı bilgi alabilir veya gerekli tüm tedbirleri aldığımız satış ofislerimizi ziyaret edebilirler."



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