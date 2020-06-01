Emekliler, bu yıl pek çok kazanım elde ediyor. Ocak'ta maaşları artırılan, promosyonları zamlanan emeklilerin kazanımları, Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında atılan adımlarla da arttı.
Maaşı bin 500 liranın altında olan emeklilerin aylık kazancı bin 500 liraya çıkarılırken; Mayıs'ta verilecek Ramazan Bayramı ikramiyesi Nisan'da yatırıldı.
3 TEMMUZ ÖNEMLİ
Önümüzdeki ay da emekliler için çifte kazanç imkanı olacak. SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin maaşına bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Memur emeklilerine ise yüzde 4 zam ve bu yılın ilk 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 4'ü aşarsa, aşan kısım kadar fark yansıtılacak.
Merkez Bankası'nın yaptığı beklenti anketindeki enflasyon tahminine göre, emeklilerin zam oranı yüzde 4.41 olarak beklenirken; kesin oran 3 Temmuz'da belli olacak. Temmuz, zammın yanı sıra ikramiye ayı da olacak. Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos arasına denk geliyor.
30 Temmuz Perşembe de arife günü. Eğer takvimde bir değişiklik yapılmazsa, 1.000'er liralık ikramiye 27-30 Temmuz'da ödenebilecek.
BU TAKVİME DİKKAT!
1-6 TEMMUZ: Memur emeklilerine maaş, ay içinde zam farkı.
3 TEMMUZ: Zam oranları belli olacak.
17-27 TEMMUZ: SSK emeklilerine zamlı maaş.
24-28 TEMMUZ: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş.
27-30 TEMMUZ: Kurban Bayramı ikramiyesi.