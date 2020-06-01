



3 TEMMUZ ÖNEMLİ

Önümüzdeki ay da emekliler için çifte kazanç imkanı olacak. SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin maaşına bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Memur emeklilerine ise yüzde 4 zam ve bu yılın ilk 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 4'ü aşarsa, aşan kısım kadar fark yansıtılacak.

