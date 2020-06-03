Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu sorusunun yanıtı merakla araştırılıyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Mustafa Yılmaz, akaryakıt dağıtım şirketleri ile görüştüklerini, yurt genelinde akaryakıt fiyatlarında 17 ile 25 kuruş arasında indirim olacağını açıkladı. Yılmaz, EPDK olarak fiyat hareketlerini takip etmeye devam edeceklerini vurgulayarak, "Bu geceden itibaren yurt genelinde akaryakıt fiyatlarında 17-25 kuruş arasında indirimler olacak. Bu indirim, petrol fiyatları ve döviz hareketlerinden bağımsız şekilde, doğrudan dağıtıcı ve bayinin kar marjlarından yapılacak." değerlendirmesinde bulundu.

BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, akaryakıt dağıtım şirketleriyle görüştüklerini belirterek, "Bu geceden itibaren yurt genelinde akaryakıt fiyatlarında 17-25 kuruş arasında indirimler olacak. Bu indirim, petrol fiyatları ve döviz hareketlerinden bağımsız şekilde, doğrudan dağıtıcı ve bayinin kar marjlarından yapılacak." dedi.