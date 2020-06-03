Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu sorusunun yanıtı merakla araştırılıyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Mustafa Yılmaz, akaryakıt dağıtım şirketleri ile görüştüklerini, yurt genelinde akaryakıt fiyatlarında 17 ile 25 kuruş arasında indirim olacağını açıkladı. Yılmaz, EPDK olarak fiyat hareketlerini takip etmeye devam edeceklerini vurgulayarak, "Bu geceden itibaren yurt genelinde akaryakıt fiyatlarında 17-25 kuruş arasında indirimler olacak. Bu indirim, petrol fiyatları ve döviz hareketlerinden bağımsız şekilde, doğrudan dağıtıcı ve bayinin kar marjlarından yapılacak." değerlendirmesinde bulundu.
BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, akaryakıt dağıtım şirketleriyle görüştüklerini belirterek, "Bu geceden itibaren yurt genelinde akaryakıt fiyatlarında 17-25 kuruş arasında indirimler olacak. Bu indirim, petrol fiyatları ve döviz hareketlerinden bağımsız şekilde, doğrudan dağıtıcı ve bayinin kar marjlarından yapılacak." dedi.
Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, EPDK'nin akaryakıt fiyat hareketlerini yakından takip etmeye devam edeceğini söyledi.
Bu kapsamda akaryakıt dağıtım şirketleriyle görüştüklerini aktaran Yılmaz, şirketlerin gereken adımı atacağını söyledi.
Yılmaz, EPDK olarak fiyat hareketlerini takip etmeye devam edeceklerini vurgulayarak, "Bu geceden itibaren yurt genelinde akaryakıt fiyatlarında 17-25 kuruş arasında indirimler olacak. Bu indirim, petrol fiyatları ve döviz hareketlerinden bağımsız şekilde, doğrudan dağıtıcı ve bayinin kar marjlarından yapılacak." değerlendirmesinde bulundu.
Normalleşme süreciyle vatandaşların akaryakıt satın alma alışkanlıklarının değişeceğine işaret eden Yılmaz, şunları kaydetti: "Bir istasyonda fiyat 5 lira 50 kuruşken, birkaç kilometre ötede 5 lira 20 kuruş düzeyinde. Bazı vatandaşlarımız sadece marka sebebiyle akaryakıt için 20-30 kuruş fazla ödeyebiliyor. Oysa, bütün lisanslı bayilerde akaryakıt kalitesi aynı. Bir istasyonunun kira gideri olmayabilir, satış hacmi farklı olabilir ve maliyetleri düşük olabilir. Bunlar da pompaya yansır. Hiçbir vatandaşımız bu şirketlerden daha zengin değil. Öyleyse markaya göre değil bütçeye göre hareket edeceğiz. Vatandaşımız 'Ucuz yakıt arabama zarar verir.' diye düşünmesin, bize güvensin. Hakkari'deki akaryakıtın kalitesiyle Edirne'deki, İstanbul'daki, Ankara'daki akaryakıtın kalitesi aynı. Yeter ki lisanslı bayi olsun. Ucuz olanı tercih etmekte sıkıntı yok"
Daha fazla ödeme yaparak katkılı ürün almanın ise tüketicinin tercihi olduğunu ancak EPDK olarak bunu tavsiye etmediklerini ifade eden Yılmaz, "Trafiğe kayıtlı 23 milyondan fazla araç var. Ancak akaryakıt sorunuyla ilgili bu yıl kurumumuza ulaşmış sadece 135 şikayet var. Avrupa'nın en kaliteli akaryakıtı Türkiye piyasasında ve EPDK bunun güvencesiyken vatandaşlarımız artık hem kendi cebini hem de ülkemizin ekonomisini düşünerek hareket etmeli." diye konuştu.
Yılmaz, ayrıca lisanslı bir bayiden alınan akaryakıtın tüketicinin aracında soruna sebep olması halinde zararın ilgili şirket tarafından tazmin edilmek zorunda olduğunu ve tüketicilerin ilgili faturayla EPDK'ye başvurabileceğini sözlerine ekledi.
PETROL ÜÇ AYIN ZİRVESİNDEN DÖNDÜ
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya ve diğer petrol üreticilerinin oluşturduğu OPEC+ Grubu'nun üretim kısıntısına ilişkin toplantıyı 4 Haziran'a almayacakları haberiyle petrol fiyatları üç ayın zirvesinden döndü. Gelişmekte olan ülkeler piyasalarında artan risk iştahıyla altın fiyatları da 1,700 doların altına geriledi.
OPEC+ Grubu'unun, üretim kısıntısına ilişkin sürenin biraz daha uzatılmasının görüşüleceği ve 10 Haziran için planlanan toplantısının 4 Haziran'a çekilmesi düşünülüyordu.
ABD'de petrol stoklarının azaldığına ilişkin veriler ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ Grubu'nun üretim kısıntısına ilişkin toplantısının öne çekileceği haberlerinin etkisiyle petrol fiyatları üç ayın zirvesine tırmanmış, Brent petrolün varil fiyatı 40 doları aşmıştı.
Amerikan Petrol Enstitüsü'nin verilerine göre, ABD'deki petrol stokları, 29 Mayıs'ta biten haftada toplam 483,000 varil azaldı. Petrol piyasaları analistlerine göre, bu azalma küresel petrol talebinin canlanmakta olduğunu gösteriyor.
Gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0.96 düşüşle 39.21 dolara, ABD Batı Teksas Hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 0.27 düşüşle 36.76 dolara geriledi.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 3.04 düşüşle 17.54 dolar,
- altın, yüzde 2.16 düşüşle 1,690.10 dolar,
- bakır, yüzde 0.63 artışla 5,518.50 dolar,
- platin, yüzde 1.97 düşüşle 831.49 dolar,
- paladyum yüzde 0.84 düşüşle 1,958.21 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada ise, gram altın 368 liraya, çeyrek altın 609 liraya, Cumhuriyet altını da 2,420 liraya düştü.