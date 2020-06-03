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    • Ekonomi
    • 04.06.2020 09:51
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    • 04.06.2020 09:51
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    2020 Haziran başvurusu e devlet'te! 32.726 sınavsız işçi ve ! Gözler orada!

    32.726 sınavsız işçi ve ve detayları oldukça merak ediliyor. İŞKUR resmi adresi üzerinden bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda mezuniyet şartı olmadan ve en az ilkokul mezunlarından personel alımı yapılacağı bildirildi. Farklı şehirlere yapılan personel alımında başvuruların İŞKUR resmi internet adresinden ve E Devlet kapısı üzerinden yapılabileceğine yer verildi. Türkiye geneli personel alımında en fazla alım yapılan ve personel alımı sayılarına haberimizin devamından ulaşabilirsiniz. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

    İŞKUR 32.726 sınavsız işçi ve personel alımı başvuru şartları!

    İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden personel ve işçi alımlarına tam gaz devam ediyor. Bu anlamda vatandaşlar ilanları yakından takip ediyor. İŞKUR resmi sayfasında, farklı şehirlere yapılan personel alımında, başvuru yapacakların bazı şartları taşıması gerektiğini belirtti. İş arıyorsanız, güncel İŞKUR ilanları için öncelikle İŞKUR kayıt işlemlerini tamamlamalı ve İŞKUR'a giriş yapmalısınız. Daha sonra İŞKUR güncel iş ilanları kısmından veya daha spesifik bir sorgulama için "İstihdam" ekranında açık iş ilanı aramak için haberimizde yer alan adımları izlemeniz gerekmektedir. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

    E DEVLET'TEN BAŞVURU

    https://www.turkiye.gov.tr/kriterlere-gore-acik-is-sorgulama

    Yukarıdaki linke tıklayın. Açılan sayfada e devlet şifrenizle giriş yapın. Giriş yaptıktan sonra iş arayarak başvurunuzu yapın.

    İŞKUR'dan başvuru adımları şu şekilde:

    https://esube.iskur.gov.tr/

    Yukarıdaki linke tıklayın ve açılan sayfada iş arayan kısmından giriş yapın. Giriş yaptıktan sonra açılan sayfada İŞ İLANLARI yazan kısma tıklayın. Son olarak iş arama sayfası karşınıza çıkacak.

    İŞKUR ÜZERİNDEN YÜZLERCE AÇIK İŞ İLANINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

    İŞKUR GÜNCEL İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    İŞKUR İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    İŞKUR ALIM YAPILAN KADROLAR


    Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) 43
    Bahçıvan 43
    Kasap 43
    Satış Temsilcisi / Plasiyer 42
    Dikiş Makinesi Operatörü-Kumaş 41
    Dokuma Konfeksiyon Makineci 40
    CNC Programcısı 39
    Düz Dikiş Makineci 39
    Gıda Mühendisi 39
    Mermer İşçisi 39
    Sekreter 39
    Kamyon Şoförü 38
    Depo Sevkiyat Sorumlusu 37
    Bilgisayarlı Makine (CNC Operatörü ) 36
    Bisküvi İmalat İşçisi 36
    Büro Yönetimi Ve Sekreterlik/Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanı 36
    Endüstriyel ve Yapısal Çelik Konstrüksiyon İşçisi 36

    Tır-Çekici Şoförü 74
    Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı 70
    Beden İşçisi (Temizlik) 68
    Muhasebe Meslek Elemanı 64
    Çağrı Merkezi Elemanı 63
    Muhasebeci 62
    Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı 58
    CNC Freze Tezgahı Operatörü 57
    Metal Mamuller Montaj İşçisi 56
    İmal İşçisi 55
    Pazarlamacı 54
    Ziraat Mühendisi 54
    Gıda Teknikeri 51
    Makine Montaj İşçisi 51
    Piliç Kesim ve İşleme Elemanı 51
    Düz Dokuma Kumaş İşçisi 50
    Kompleci (Yuvarlak Örme Makinesi Operatörü) 50
    Ticaret Sekreteri 50
    Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı) 47

    İplik Eğirme Operatörü (Ring/vater/vargel) 36
    Dökümcü (Metal) 35
    Elektrik-Elektronik Teknisyeni 35
    Lojistik Elemanı 35
    Makine Bakımcı 35
    Makine Montajcısı 35
    Otomotiv Boya İşçisi 35
    Yan Forklift (Reachtruck) Operatörü 35
    Depo İşçisi (Elleçleme) 34
    Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Makine İle) 34
    Depo Görevlisi(Tamamlanmış Ürün) 33
    Ambalajcı (El İle) 32
    Boyacı-Metal 31
    Elektronik Montörü (Genel) 31
    E-Ticaret Meslek Elemanı 31
    Hemşire 31
    Makine Teknikeri 31
    Ahşap Mobilya İmalat Ustası 30
    Çaycı 30
    Elektrik Sayacı Sökme Takma Elemanı 30
    Hasat İşçisi-Tarla Ürünleri / Karma Çiftçilik 30
    Turizm Ve Otelcilik Elemanı 30

    Beden İşçisi (Genel) 3122
    Kasiyer 299
    Ön Muhasebeci 281
    Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi 268
    Temizlik Görevlisi 265
    Paketleme işçisi 259
    Makineci (Dikiş) 247
    Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı 244
    Satış Danışmanı / Uzmanı 240
    Reyon Görevlisi 205
    Elektrik Teknisyeni 152
    Çay Üretimi Ve İşleme Elemanı 148
    Forklift Operatörü 146
    Şoför-Yük Taşıma 142
    Müşteri Temsilcisi 138
    Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik) 121
    Elektrikçi (Genel) 115
    CNC Torna Tezgahı Operatörü 113
    Ambar/Depo Görevlisi 107
    Konfeksiyon İşçisi 107
    Et Ve Et Ürünleri İşlemecisi 100
    Kurye 99
    Güvenlik Görevlisi 95
    Mutfak Görevlisi 91
    Endüstriyel Mekanik Teknisyeni 90
    Beden işçisi (taşıma, yükleme-boşaltma) 89
    Kalite Kontrolcü 88
    Makine Mühendisi 87
    Garson (Servis Elemanı) 84
    Mekanik Bakım Onarımcısı 83
    Aşçı 80
    Büro Memuru (Genel) 78

    İşveren İŞKUR Kayıt Nasıl Yapılır?

    İşçi arayışında olan işverenlere de yanıt veren İŞKUR'a kayıt işlemleri işverenler tarafından da kolayca yapılabilmektedir. İşveren İŞKUR kayıt işlemleri için;

    • Öncelikle "esube.iskur.gov.tr" adresine giriş yapın.

    • İŞKUR İnternet Şubesi'nde sağ kısımdaki İşveren bölümünde yer alan "Üye Ol" seçeneğine tıklayın.

    • Açılan ekranda "Genel Koşullar" kısmını dikkatlice okuduktan sonra "Okudum, kabul ediyorum" seçeneğine tıklayın (Onaylamıyorsanız "Okudum, kabul etmiyorum" seçeneğine tıklayın. Ancak kayıt işlemi burada sona erer).

    • Açılan sayfada "Tüzel Kişi Bilgileri" kısmını eksiksiz olarak doldurun.

    • Adres bilgilerini ve iletişim bilgilerini girin ve "İleri" tuşuna basın.

    • Açılan ekranda şifre oluşturma işlemlerini tamamlayın.

    Güncel İŞKUR İlanları Sorgulama

    İş arıyorsanız, güncel İŞKUR ilanları için öncelikle İŞKUR kayıt işlemlerini tamamlamalı ve İŞKUR'a giriş yapmalısınız. Daha sonra İŞKUR güncel iş ilanları kısmından veya daha spesifik bir sorgulama için "İstihdam" ekranında açık iş ilanı aramak için;

    • Aradığınız pozisyon, meslek, nitelik, beceri ve firma bilgisini girin.

    • Çalışma yeri bilginizi girin.

    • Meslek, öğrenim durumu bilgilerinizi girin.

    • İşyeri türünü seçin.

    • Engelli veya vardiya gibi özel durum seçimlerinizi yapın (varsa).

    • İşyeri unvanını girin.

    • Son olarak en altta sağda bulunan "Ara" seçeneğine tıklayın.
    Bu seçimlerle tam olarak size uygun güncel İŞKUR ilanlarını görüntüleyebilir ve tercih ettiklerinize başvurularınızı hemen yapabilirsiniz.

    İş Arayan İŞKUR Kayıt Nasıl Yapılır?

    İş arayan vatandaşlar İŞKUR kayıt işlemlerini İŞKUR resmi "İnternet Şubesi" üzerinden dakikalar içerisinde tamamlayabilmektedir. İŞKUR kayıt işlemleri için iş arayan vatandaşların internet şubesindeki ilgili kayıt sayfasına gitmesi gerekiyor. Buna göre İŞKUR kayıt işlemleri için;

    • Öncelikli olarak "iskur.gov.tr" adresine giriş yapın.

    • Açılan web sitesinin üst menüsünde yer alan "İnternet Şubesi" seçeneğine tıklayın.

    • Açılan "esube.iskkur.gov.tr" adresinde sol tarafta bulunan "İş Arayan" kısmındaki "Üye Ol" seçeneğine tıklayın.

    • İŞKUR üyelik ekranında karşınıza çıkan "Üyelik Sözleşmesi" kısmını dikkatlice okuduktan sonra sözleşmeyi onaylıyorsanız en altta yer alan "Onaylıyorum" seçeneğine tıklayarak, İŞKUR kayıt işlemine devam edebilirsiniz. (Eğer üyelik sözleşmesini onaylamıyorsanız "Onaylamıyorum" seçeneğine tıklayarak, kayıt işlemini sonlandırabilirsiniz.)
    Üyelik sözleşmesini onayladıktan sonra kayıt işlemlerine devam etmek için açılan sayfada;

    • T.C. kimlik numaranızı girin.

    • Ad, soyad bilgilerinizi girin.

    • Baba adı ve doğum tarihi bilgilerinizi girin.
    Sayfanın altında yer alan resimdeki "sayıları", yanında yer alan "Güvenlik Kontrolü" kutucuğuna doğru ve eksiksiz şekilde yazın.
    Güvenlik Kontrolü kısmının altında bulunan uyarıyı okuduktan sonra hemen sol yanındaki kutucuğu işaretleyerek, en altta bulunan "İleri" tuşuna basın.

    • Açılan ekranda adres bilgilerinizi ve iletişim bilgilerinizi eksiksiz ve doğru olarak girin.

    • En alt kısımda kendinize bir şifre oluşturup, şifreyi tekrar girin.

    • Kendinize güvenlik amaçlı olarak bir güvenlik sorusu ve yanıtı oluşturun.

    • Son olarak "Üyeliğimi Oluştur ve Devam Et" seçeneğine tıklayın.
    Bu işlemlerle İŞKUR kayıt işlemlerini tamamlayabilir ve dilediğiniz zaman güncel İŞKUR iş ilanları içerisinde iş aramak için İŞKUR giriş işlemini yapabilirsiniz
    Haberler Ekonomi 2020 Haziran başvurusu e devlet'te! İŞKUR 32.726 sınavsız işçi ve personel alımı başvuru şartları! Gözler orada!
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