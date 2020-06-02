Kredi destek paketi açıklanır açıklanmaz vatandaşlar tarafından oldukça yoğun ilgi gördü. Bu anlamda sicili bozuk ve hacizlik olanlara kara listeye girenlere kredi verilecek mi sorusu gündeme taşınmış durumda. Uzun süredir çıkarılması için kamuoyu talebi gündemde tutulan kredi sicil affı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan yeni kredi destek paketleri ile bir kere daha gündeme geldi. Geçtiğimiz ay Resmi Gazete 'de yayımlanan düzenlemede, pandemi sürecinde verilecek krediler için sicil puanına bakılmaması gerektiğine yer verilmişti. Bu krediler de pandemi sürecinde verildiği için sicil puanına bakılmaması gerekiyor. Peki sicil affı geldi mi?
SİCİLİ BOZUK OLANA , HACİZLİK OLANA ÇIKACAK MI?
Geçtiğimiz ay Resmi Gazete 'de yayımlanan düzenlemede, pandemi sürecinde verilecek krediler için sicil puanına bakılmaması gerektiğine yer verilmişti. Bu krediler de pandemi sürecinde verildiği için sicil puanına bakılmaması gerekiyor. Hatırlanacağı üzere Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından başlatılan 0.49 faiz oranı ile bireysel temel ihtiyaç desteği kredisi paketinde ilk olarak kredi sicili bozuk olanların da yararlanabileceği duyurulmuştu. Devlet garantili olarak KGF kefeleti ile herkesin kredi paketinden yararlanacağı duyurulmuş ancak sonrasında kredi sicili bozuk olanlara ve icralık olanlara birbiri ardına kredi reddi kararı gelmeye başlamıştı.
KONUT KREDİSİ FAİZİ 0,64'E İNİYOR
Birinci el/sıfır veya ikinci el konut alımlarında düşük faiz oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla varan vade ile finansman imkanı sunulacak. Bankalardan yapılan açıklamada şöyle denildi: "Bu tarihi imkandan daha geniş kesimlerin istifade edebilmesi için müşteri başına verilebilecek kredi miktarı sınırlandırılmış olup; üç büyük ilimizde (İstanbul, Ankara ve İzmir) krediye konu olacak konutlar için 750 bin TL, diğer şehirlerimiz için ise en fazla 500 bin TL'ye kadar kredi kullandırılabilecektir. Kredi kullanımında %10'dan başlayan, düşük özkaynak/peşinat oranı uygulanacaktır.
KONUT KREDİSİ YAPILANDIRMA OLACAK MI?
Konut kredisinde faiz oranları 0.64 - 0.74 aralığında olacak. Daha önce kredi çeken vatandaşlar ise konut kredisi yapılandırması müjdesi bekliyor. Konut kredisi yapılandırması için henüz bir açıklama yapılmadı. Ev sahibi olabilmek için banka kredisi kullananların son dönemlerde sık sık aradığı konulardan biri de konut kredisi yapılandırması.
KONUT KREDİSİ YAPILANDIRMA NEDİR?
Konut kredisinde, faizler düştüğünde tüketici düşük faizden kredisini ödemek isteyebiliyor. Bu durumda tüketicinin ödemekte olduğu kredi borcu kapatılıyor, düşük faizden yeni bir kredi açılıyor. Bu işleme yeniden yapılandırma deniyor. Kredi yeniden yapılandırma olarak da adlandırılan refinansman, kullanılmış bir kredinin kapatılarak daha düşük faiz oranları ile yeniden kredi kullanılması işlemi olarak biliniyor.
Faiz oranlarının yüksek olduğu dönemde kullanılmış olan bir konut kredisini, faizlerin düşmesi ile yeniden yapılandırmak mümkün oluyor. Eğer kullandığımız krediyi yine kendi bankamızın daha avantajlı oranlarıyla kapatıyorsak refinansmanın adı, yapılan işlem aynı olmakla birlikte, bu kez "yeniden yapılandırma" oluyor.
Böylece tüketici daha düşük faiz oranı ile kullandığı kredi ile hem mevcut kredisini kapatır hem de faiz ödemelerini düşürüyor. Refinansman aynı banka ya da başka bir banka ile yapılabiliyor.
Konut kredisi yeniden yapılandırma ile;
– Dönemin düşük faizlerinden yararlanabiliyor.
– Taksitlerinizi azaltabiliyor.
– Daha az faiz ödeyebiliyor.
Tüketiciyi avantajlı hale getirme amacında olan refinansman kredisinde; avantaj için faiz indiriminden elde ettiginiz karın yeniden yapılandırma masraflarından daha fazla olması gerekiyor.
Yapılandırmada yeni bir kredi kullanılması nedeni ile yeni masraflar doğabiliyor. Tabi tüketici kredi kullanılan banka ile anlaşma sağlayabilirse, bu masrafların büyük kısmından kurtulabiliyor.
KONUT KREDİSİ YAPILANDIRMA HANGİ DURUMLARDA YAPILIR?
Konut kredisi yapılandırma 2018, üç farklı durumda yapılabilmektedir. Bunlar şöyledir:
– Konut kredisi kullandıktan sonra eğer yüzdeler(0,98% vb.) düşerse mevcut kredinizin yüzdelerini azaltabilmek adına yapacağınız yapılandırma.
– Eğer kullanmış olduğunuz konut kredisinin taksitlerini ödemede zorlanıyorsanız, ödeme planının yeniden düzenlenmesi adına yapılan yapılandırma.
– Konut kredisi kullandıktan sonra elinize toplu para geçmesi durumunda ilgili bankaya müracat ederek ödeme planının yeniden düzenlenmesi adına yapılan yapılandırma.
Bunlardan hangisinin size uygun olup olmadığını belirleyerek bu yönde başvuru yapabilirsiniz.
ÖZEL BANKALARA FLAŞ ÇAĞRI
Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, kamu bankalarının konut, taşıt, tatil ve tüketim alanlarında hayata geçirdiği uygun koşullu kredi paketlerinin yerli üretimi canlandırmak açısından önemine dikkati çekerek, "Özel sektör bankaları da aynı doğrultuda piyasaları desteklemeli." çağrısında bulundu.
Baran, yazılı açıklamasında, kamu bankalarının yeni normale geçiş sürecini desteklemek için açıkladığı kredi paketlerine dair görüşlerini paylaştı.
ÖZEL SEKTÖR BANKALARI DA AYNI DOĞRULTUDA PİYASALARI DESTEKLEMELİ
Üç kamu bankasının normalleşme sürecinde ekonominin hızla toparlanması için ellerini taşın altına koyduklarına işaret eden Baran, "Özel sektör bankaları da aynı doğrultuda piyasaları desteklemeli." değerlendirmesinde bulundu.
Baran, dünyanın mücadele ettiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dış ticarette daralma beklendiğini belirterek, bu süreçte ekonomileri ayakta tutmanın en temel yolunun iç tüketimden geçtiğini kaydetti.
Hükümetin yerli üretimi geliştirmeye yönelik çalışmalarının devam ettiğini anımsatan Baran, şu ifadeleri kullandı:
"Marttan bu yana ülke olarak asgari düzeyde ekonomik faaliyet gösteriyoruz. Yeni normalleşmeye geçilmesiyle üretimi, istihdamı, tüketimi desteklemek zorundayız. İşletmelerimizi ayakta tutabilmek, istihdamı artırabilmek için yeni normal kurallarına uyarak, sosyal mesafe, maske ve hijyeni dikkate alarak ekonomik ve sosyal aktivitelerimizi sürdürmeliyiz. Kamu bankalarının konut, taşıt, tatil ve tüketim alanlarında hayata geçirdiği uygun koşullu kredi paketleri yerli üretimi canlandırmak için önemli. Kamu bankaları attıkları bu adımla salgının etkilerinin bertaraf edilmesini hızlandıracak. Bütün vatandaşlarımızı bu fırsattan yararlanarak ekonomimize katkı sağlamaya davet ediyorum."