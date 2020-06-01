KONUT KREDİSİ YAPILANDIRMA NEDİR?

Konut kredisinde, faizler düştüğünde tüketici düşük faizden kredisini ödemek isteyebiliyor. Bu durumda tüketicinin ödemekte olduğu kredi borcu kapatılıyor, düşük faizden yeni bir kredi açılıyor. Bu işleme yeniden yapılandırma deniyor. Kredi yeniden yapılandırma olarak da adlandırılan refinansman, kullanılmış bir kredinin kapatılarak daha düşük faiz oranları ile yeniden kredi kullanılması işlemi olarak biliniyor.

Faiz oranlarının yüksek olduğu dönemde kullanılmış olan bir konut kredisini, faizlerin düşmesi ile yeniden yapılandırmak mümkün oluyor. Eğer kullandığımız krediyi yine kendi bankamızın daha avantajlı oranlarıyla kapatıyorsak refinansmanın adı, yapılan işlem aynı olmakla birlikte, bu kez "yeniden yapılandırma" oluyor.