Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank otomobil almak isteyen vatandaşları sevindiren haberler verdi. Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır km binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal banka müşterilerine firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık %0,49 - %0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı veriliyor. Kampanyanın hangi marka modeller için geçerli olduğu henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl yapılan kampanyada binek araçlarda kampanya Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais, Toyota için geçerli olmuştu.