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    • 02.06.2020 10:19
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    • 11.06.2020 14:54
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    Sıfır ve 2. el 0.49-0.69 li krediyle alınacak otomobil markaları hangileri?

    , ve Vakıfbank yeni taşıt kredisi hakkında detaylar ortaya çıktı. binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere yüzde 0,82 oranı ile taşıt kredisi imkanı sağlanacak. Azami 6 ay ödemesiz toplam azami 60 ay vadeli 2. el binek otomobil ve ticari taşıt kredilerinde azami limit 150 bin TL olacak. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de.

    Sıfır ve 2. el 0.49-0.69 faizli kredi ve otomobil markaları

    Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank otomobil almak isteyen vatandaşları sevindiren haberler verdi. Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır km binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal banka müşterilerine firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık %0,49 - %0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı veriliyor. Kampanyanın hangi marka modeller için geçerli olduğu henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl yapılan kampanyada binek araçlarda kampanya Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais, Toyota için geçerli olmuştu.

    TAŞIT KREDİ PAKETİ

    Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır kilometre binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık yüzde 0,49-0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak.

    İKİNCİ EL TAŞIT KREDİSİ

    İkinci el binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilerimize %0,82 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacaktır. Azami 6 Ay Ödemesiz toplam azami 60 Ay Vadeli 2. El Binek Otomobil ve Ticari Taşıt Kredilerinde azami limit 150 Bin TL olacaktır. Kredi tutarı kasko değeri üzerinden özkaynak/yabancı kaynak üzerinden hesaplanacak olup, 7 yaşa kadar olan taşıtlar kredilendirilecektir.

    Krediye göre ödenecek miktar:

    Kredi tutarı: 40000

    Vade: 12 ay

    Faiz oranı: Yüzde 0.79

    Aylık ödeme tutarı: 3542 lira

    Kredi tutarı: 40000

    Vade: 18 ay

    Faiz oranı: Yüzde 0.79

    Aylık ödeme tutarı: 2427 lira

    Kredi tutarı: 40000

    Vade: 24 ay

    Faiz oranı: Yüzde 0.79

    Aylık ödeme tutarı: 1871 lira

    Kredi tutarı: 40000

    Vade: 36 ay

    Faiz oranı: Yüzde 0.79

    Aylık ödeme tutarı: 1316 lira

    Kredi tutarı: 50000

    Vade: 12 ay

    Faiz oranı: Yüzde 0.79

    Aylık ödeme tutarı: 4427 lira

    Kredi tutarı: 50000

    Vade: 12 ay

    Faiz oranı: Yüzde 0.79

    Aylık ödeme tutarı: 4427 lira

    Kredi tutarı: 50000

    Vade: 18 ay

    Faiz oranı: Yüzde 0.79

    Aylık ödeme tutarı: 3034 lira

    Kredi tutarı: 50000

    Vade: 24 ay

    Faiz oranı: Yüzde 0.79

    Aylık ödeme tutarı: 2339 lira

    Kredi tutarı: 50000

    Vade: 36 ay

    Faiz oranı: Yüzde 0.79

    Aylık ödeme tutarı: 1645 lira

    Kredi tutarı: 75000

    Vade: 12 ay

    Faiz oranı: Yüzde 0.96

    Aylık ödeme tutarı: 6727 lira

    Kredi tutarı: 75000

    Vade: 24 ay

    Faiz oranı: Yüzde 0.96

    Aylık ödeme tutarı: 3594 lira

    Kredi tutarı: 75000

    Vade: 36 ay

    Faiz oranı: Yüzde 0.96

    Aylık ödeme tutarı: 2556 lira

    Kredi tutarı: 75000

    Vade: 48 ay

    Faiz oranı: Yüzde 0.98

    Aylık ödeme tutarı: 2053 lira

    Kredi tutarı: 75000

    Vade: 60 ay

    Faiz oranı: Yüzde 0.98

    Aylık ödeme tutarı: 1749 lira

    Kredi tutarı: 100000

    Vade: 12 ay

    Faiz oranı: Yüzde 0.98

    Aylık ödeme tutarı: 8970 lira

    Kredi tutarı: 100000

    Vade: 24 ay

    Faiz oranı: Yüzde 0.98

    Aylık ödeme tutarı: 4792 lira

    Kredi tutarı: 100000

    Vade: 36 ay

    Faiz oranı: Yüzde 0.98

    Aylık ödeme tutarı: 3409 lira

    Kredi tutarı: 100000

    Vade: 48 ay

    Faiz oranı: Yüzde 0.98

    Aylık ödeme tutarı: 2738 lira

    Kredi tutarı: 100000

    Vade: 60 ay

    Faiz oranı: Yüzde 0.98

    Aylık ödeme tutarı: 2332 lira
    Haberler Ekonomi Sıfır ve 2. el 0.49-0.69 faizli krediyle alınacak otomobil markaları hangileri?
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