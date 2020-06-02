A101 ve Bim marketler tarafından 128 ilan yayımlandı ve Türkiye genelinde birçok şehre personel alımı yapılacağına yer verildi. Yayımlanan ilanların başvuru detayları ve başvurunun alındığı sayfa haberimizde. BİM ve A101 marketler tarafından yayımlanan duyurularda , personel alımı başvurularının başladığına yer verildi. İlana başvurular Bim ile A101 marketlerden yapılmaktadır. Öte yandan internet üzerinden başvuru da alınmaktadır. BİM (Birleşik Mağazalar A.Ş.) çeşitli münhal kadrolar için personel alımına tüm hızıyla devam ediyor. BİM internet sitesinden duyurulan açıklamaya göre; En az ortaöğretim mezunu erkek ve bayan genç personel adayları aranmakta.
İNTERNETTE YAYIMLANDI
Bim ile A101 marketler, bir kariyer safyası üzerinden ve kendi resmi internet adresleri üzerinden personel alımı yapacağını kamuoyuna duyurdu.
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ALIM YAPILAN KADROLAR
Bim ile A101 tarafından yayımlanan ilanlarda boş pozisyonlara şu şekilde yer verildi:
Kasa Reyon Personeli
Bölge Taze Gıda Personeli
Kasa Reyon Personeli
Kozmetik Personeli
Meyve-Sebze Personeli
Unlu Mamüller Personeli
Et-Şarküteri Personeli
Satış Elemanı
Kasiyer
Beden işçisi
Reyon görevlisi,
Perakende satış temsilcisi,
Ambar/Depo görevlisi,
Satış danışmanı
BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
Marketlere yapılan personel alımında başvuru genel şartlarına şu şekilde yer verildi:
- TC vatandaşı olmak,
- En az ilkokul mezunu ,
- Perakende mağazacılık sektöründe çalışabilecek , kariyer hedefi olan.
- Erkek Adaylar için tercihen askerliğini yapmış ,
- Takım çalışmasına uyum sağlayabilecek,
- Müşterilere karşı güleryüzlü olacak
- Dinamik, dikkatli ve sorumluluk sahibi,
- Müşterileri talepleri doğrultusunda bölümünde etkili hizmeti sunabilen,
- Temizlik ve hijyen kuralları konusunda titiz,
- Esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilen,
- İletişim yeteneği güçlü, ikna kabiliyeti yüksek,
- Müşteri memnuniyetini ön planda tutacak, pratik, güler yüzlü,
- Ekip ile birlikte mağazanın satış hedeflerini gerçekleştirecek, motivasyonu yüksek olmak.
BİM VE A101 BAŞVURU
Bim ile A101 'in personel alımlarına başvuru yapacak adayların aşağıdaki sayfalara gitmesi gerekmektedir.
https://www.bim.com.tr/Categories/676/hizli-basvuru.aspx
Bim personel alımına başvuru yapmak için yukarıdaki linki kopyalayıp yeni sekmede açın. Açılan sayfada başvuru formunu doldurarak müracaatınızı yapın.
https://www.a101.com.tr/kariyer
A101 personel alımına başvuru yapmak için de yukarıdaki linki kopyalayıp yeni sekmede açın. Açılan ekranda iş başvuru formunu eksiksiz şekilde doldurarak başvurunuzu tamamlayın.
Başvuru formları değerlendirme aşamasına alınır ve şartlara uyan adaylar , iş görüşmesine çağrılır.
İŞKUR ÜZERİNDEN PERSONEL ALIMI YAPAN BİM ŞUBELERİ
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Hamidiye Mah. / Çekmeköy Bölge Kasa Reyon Personeli İstanbul (Asya)
Beşevler Nilüfer / Bursa Bölge Taze Gıda Personeli Bursa
Beşevler Nilüfer Bursa Kasa Reyon Personeli Bursa
Pendik / Tuzla Bölge Kasa Reyon Personeli İstanbul (Asya)
(engelli)satış Elemanı Adana
Muhasebe Personeli Çorum
Kişisel Bakım Personeli Bursa, İstanbul (Asya), ...
Perakende Satış Elemanı Adana, Mersin
Maltepe Bölge Kasa Reyon Personeli İstanbul (Asya)
Kurtköy / Pendik Kasa Reyon Personeli
Kozmetik Personeli Bursa, İstanbul (Asya), ...
Unlu Mamüller Personeli Bursa, İstanbul (Avr.), ...
Meyve-sebze Personeli Bursa, İstanbul (Avr.), ...
Et-şarküteri Personeli Bursa, İstanbul (Asya), ...
Kasa Reyon Personeli Bursa, İstanbul (Avr.), ...
Depo Personeli İstanbul (Asya), İstanbul (Avr.)
Mağaza Müdür Ve Müdür Yardımcıları Ankara, Kocaeli, ...
Silivri Bölge Kasa Reyon Personeli İstanbul (Avr.)
Silivri Bölge Taze Gıda Personeli İstanbul (Avr.)
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Başakşehir / Kayaşehir Bölge Taze Gıda Personeli İstanbul (Avr.)
Başakşehir Bölge Taze Gıda Personeli İstanbul (Avr.)
Başakşehir/Kayaşehir Bölge Kasa Reyon Personeli İstanbul (Avr.)
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Altıntepsi / Bayrampaşa Bölge Kasa Reyon Personeli İstanbul (Avr.)
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Beylikdüzü Bölge Taze Gıda Personeli İstanbul (Avr.)
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Narin / Çerkezköy Bölge Kasa Reyon Personeli Tekirdağ
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Trabzon Bölge Genel Başvuru Artvin, Gümüşhane, ...
Trabzon Bölge Mağaza Satış Elemanı (Engelli) Artvin, Gümüşhane, ...
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A101 VE BİM İÇİN KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?
Bim ve A101 marketler tarafından yayımlanan personel alımı ilanlarına başvuru yapacak adayların aşağıdaki başvuru genel şartlarını taşıması gerekmektedir:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
İlkokul, lise ve üniversite mezunu olmak,
Yoğun çalışabilecek olmak,
Başvuru yapacak erkek Adaylar için tercihen askerliğini yapmış olmak,
Takım çalışmasına yatkın , ekip çalışmasına uymu sağlayacak.
Müşterilere karşı güleryüzlü olmak ve iyi davranabilecek
Perakende sektöründe kariyer yapmayı hedefleyen
Esnek ve Vardiyalı çalışma sistemine uyum sağlayabilecek
İletişim becerisi yüksek olan
Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış olan.
Müşteri ve hizmet odaklı bir anlayışa sahip