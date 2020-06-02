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    • Ekonomi
    • 03.06.2020 09:56
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    • 03.06.2020 09:56
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    2700-3000 TL maaşla en az ilkokul mezunu ve 'den yüzlerce ilan ve personel alımı şartları ve kadroları

    ve marketler tarafından 128 ilan yayımlandı ve genelinde birçok şehre personel alımı yapılacağına yer verildi. Yayımlanan ilanların başvuru detayları ve başvurunun alındığı sayfa haberimizde. BİM ve A101 marketler tarafından yayımlanan duyurularda , personel alımı başvurularının başladığına yer verildi. İlana başvurular Bim ile A101 marketlerden yapılmaktadır. Öte yandan internet üzerinden başvuru da alınmaktadır. BİM (Birleşik Mağazalar A.Ş.) çeşitli münhal kadrolar için personel alımına tüm hızıyla devam ediyor. BİM internet sitesinden duyurulan açıklamaya göre; En az ortaöğretim mezunu erkek ve bayan genç personel adayları aranmakta.

    BİM ve A101'den 2700-3000 TL maaşla çok sayıda personel alımı yapılacak

    Bim ve A101 marketler tarafından art arda duyurular yayımlandı. Türkiye genelinde on binlerce mağazası bulunan ve yüz binlerce personel istihdam eden perakende alışveriş mağazalarından üç tanesi olan Bim, (Bim birleşik mağazaları) A101 mağazalarına yeni personel alımları yapılacak. Peki hangi kadrolarda bu alımlar gerçekleştirilecek? Bu alımlar mağazada kasiyer, market görevlisi, reyon görevlisi, mağaza müdürü, genel beden işçisi, satış danışmanı gibi kadrolarda olacak ve bu alımlarda Türkiye genelinde istihdamlar edilecek. Tecrübe şartı olmadan da alımların bir çoğuna başvuru yapılabilecek. Farklı illerde bulunan A101 ile Bim marketlerin şubelerine yapılan personel alımında pozisyonlar ve başvuru şekli sayfamızda

    İNTERNETTE YAYIMLANDI

    Bim ile A101 marketler, bir kariyer safyası üzerinden ve kendi resmi internet adresleri üzerinden personel alımı yapacağını kamuoyuna duyurdu.

    SON DAKİKA MEMUR ALIM İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    İŞKUR İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    ALIM YAPILAN KADROLAR

    Bim ile A101 tarafından yayımlanan ilanlarda boş pozisyonlara şu şekilde yer verildi:

    Kasa Reyon Personeli

    Bölge Taze Gıda Personeli

    Kasa Reyon Personeli

    Kozmetik Personeli

    Meyve-Sebze Personeli

    Unlu Mamüller Personeli

    Et-Şarküteri Personeli

    Satış Elemanı

    Kasiyer

    Beden işçisi

    Reyon görevlisi,

    Perakende satış temsilcisi,

    Ambar/Depo görevlisi,

    Satış danışmanı

    BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

    Marketlere yapılan personel alımında başvuru genel şartlarına şu şekilde yer verildi:

    - TC vatandaşı olmak,

    - En az ilkokul mezunu ,

    - Perakende mağazacılık sektöründe çalışabilecek , kariyer hedefi olan.

    - Erkek Adaylar için tercihen askerliğini yapmış ,

    - Takım çalışmasına uyum sağlayabilecek,

    - Müşterilere karşı güleryüzlü olacak

    - Dinamik, dikkatli ve sorumluluk sahibi,

    - Müşterileri talepleri doğrultusunda bölümünde etkili hizmeti sunabilen,

    - Temizlik ve hijyen kuralları konusunda titiz,

    - Esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilen,

    - İletişim yeteneği güçlü, ikna kabiliyeti yüksek,

    - Müşteri memnuniyetini ön planda tutacak, pratik, güler yüzlü,

    - Ekip ile birlikte mağazanın satış hedeflerini gerçekleştirecek, motivasyonu yüksek olmak.

    BİM VE A101 BAŞVURU

    Bim ile A101 'in personel alımlarına başvuru yapacak adayların aşağıdaki sayfalara gitmesi gerekmektedir.

    https://www.bim.com.tr/Categories/676/hizli-basvuru.aspx

    Bim personel alımına başvuru yapmak için yukarıdaki linki kopyalayıp yeni sekmede açın. Açılan sayfada başvuru formunu doldurarak müracaatınızı yapın.

    https://www.a101.com.tr/kariyer

    A101 personel alımına başvuru yapmak için de yukarıdaki linki kopyalayıp yeni sekmede açın. Açılan ekranda iş başvuru formunu eksiksiz şekilde doldurarak başvurunuzu tamamlayın.

    Başvuru formları değerlendirme aşamasına alınır ve şartlara uyan adaylar , iş görüşmesine çağrılır.

    İŞKUR ÜZERİNDEN PERSONEL ALIMI YAPAN BİM ŞUBELERİ

    Yaşamkent / Çankaya Bölge Taze Gıda Personeli Ankara

    Yaşamkent / Çankaya Bölge Kasa Reyon Personeli Ankara

    İşe Alım Asistanı İstanbul (Avr.)

    Meyve Sebze Hal Satın Alma Sorumlusu İstanbul (Asya)

    (Engelli) Mağaza Elemanı (Ankara Yenikent Bölge) Ankara

    Hamidiye Mah. / Çekmeköy Bölge Kasa Reyon Personeli İstanbul (Asya)

    Beşevler Nilüfer / Bursa Bölge Taze Gıda Personeli Bursa

    Beşevler Nilüfer Bursa Kasa Reyon Personeli Bursa

    Pendik / Tuzla Bölge Kasa Reyon Personeli İstanbul (Asya)

    (engelli)satış Elemanı Adana

    Muhasebe Personeli Çorum

    Kişisel Bakım Personeli Bursa, İstanbul (Asya), ...

    Perakende Satış Elemanı Adana, Mersin

    Maltepe Bölge Kasa Reyon Personeli İstanbul (Asya)

    Kurtköy / Pendik Kasa Reyon Personeli

    Kozmetik Personeli Bursa, İstanbul (Asya), ...

    Unlu Mamüller Personeli Bursa, İstanbul (Avr.), ...

    Meyve-sebze Personeli Bursa, İstanbul (Avr.), ...

    Et-şarküteri Personeli Bursa, İstanbul (Asya), ...

    Kasa Reyon Personeli Bursa, İstanbul (Avr.), ...

    Depo Personeli İstanbul (Asya), İstanbul (Avr.)

    Mağaza Müdür Ve Müdür Yardımcıları Ankara, Kocaeli, ...

    Silivri Bölge Kasa Reyon Personeli İstanbul (Avr.)

    Silivri Bölge Taze Gıda Personeli İstanbul (Avr.)

    Çorlu Bölge Kasa Reyon Personeli Tekirdağ

    Başakşehir / Kayaşehir Bölge Taze Gıda Personeli İstanbul (Avr.)

    Başakşehir Bölge Taze Gıda Personeli İstanbul (Avr.)

    Başakşehir/Kayaşehir Bölge Kasa Reyon Personeli İstanbul (Avr.)

    Başakşehir Bölge Kasa/reyon Personeli İstanbul (Avr.)

    Altıntepsi / Bayrampaşa Bölge Kasa Reyon Personeli İstanbul (Avr.)

    Eyüp Bölge Taze Gıda Personeli İstanbul (Avr.)

    Eyüp Bölge Kasa Reyon Personeli İstanbul (Avr.)

    Beylikdüzü Bölge Taze Gıda Personeli İstanbul (Avr.)

    Beylikdüzü Bölge Kasa Reyon Personeli İstanbul (Avr.)

    Esenyurt Bölge Kasa Reyon Personeli İstanbul (Avr.)

    Altıntepsi / Bayrampaşa Bölge Taze Gıda Personeli İstanbul (Avr.)

    Narin / Çerkezköy Bölge Taze Gıda Personeli Tekirdağ

    Narin / Çerkezköy Bölge Kasa Reyon Personeli Tekirdağ

    Başakşehir/Bahçeşehir Bölge Kasa Reyon Personeli İstanbul (Avr.)

    Trabzon Bölge Genel Başvuru Artvin, Gümüşhane, ...

    Trabzon Bölge Mağaza Satış Elemanı (Engelli) Artvin, Gümüşhane, ...

    Genel Başvuru (Nilüfer Bölge) Bursa

    Genel Başvuru (İzmir Ulukent Bölge) İzmir

    Genel Başvuru (Ankara Yenikent Bölge) Ankara

    Sultanbeyli Bölge Taze Gıda Personeli İstanbul (Asya)

    A101 VE BİM İÇİN KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

    Bim ve A101 marketler tarafından yayımlanan personel alımı ilanlarına başvuru yapacak adayların aşağıdaki başvuru genel şartlarını taşıması gerekmektedir:

    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
    İlkokul, lise ve üniversite mezunu olmak,
    Yoğun çalışabilecek olmak,
    Başvuru yapacak erkek Adaylar için tercihen askerliğini yapmış olmak,
    Takım çalışmasına yatkın , ekip çalışmasına uymu sağlayacak.
    Müşterilere karşı güleryüzlü olmak ve iyi davranabilecek
    Perakende sektöründe kariyer yapmayı hedefleyen
    Esnek ve Vardiyalı çalışma sistemine uyum sağlayabilecek
    İletişim becerisi yüksek olan
    Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış olan.
    Müşteri ve hizmet odaklı bir anlayışa sahip
    Haberler Ekonomi 2700-3000 TL maaşla en az ilkokul mezunu BİM ve A101'den yüzlerce ilan ve personel alımı şartları ve kadroları
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