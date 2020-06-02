Bim ve A101 marketler tarafından art arda duyurular yayımlandı. Türkiye genelinde on binlerce mağazası bulunan ve yüz binlerce personel istihdam eden perakende alışveriş mağazalarından üç tanesi olan Bim, (Bim birleşik mağazaları) A101 mağazalarına yeni personel alımları yapılacak. Peki hangi kadrolarda bu alımlar gerçekleştirilecek? Bu alımlar mağazada kasiyer, market görevlisi, reyon görevlisi, mağaza müdürü, genel beden işçisi, satış danışmanı gibi kadrolarda olacak ve bu alımlarda Türkiye genelinde istihdamlar edilecek. Tecrübe şartı olmadan da alımların bir çoğuna başvuru yapılabilecek. Farklı illerde bulunan A101 ile Bim marketlerin şubelerine yapılan personel alımında pozisyonlar ve başvuru şekli sayfamızda