Sabah saatlerinde kamu bankaları tarafından açıklanan kredi paketleri vatandaşlar tarafından oldukça ilgi gördü. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank kredi oranları yakından takip ediliyor. En yoğun ilgi gören ise sosyal hayatı destek kredi paketi oldu. Bireysel müşterilere ya da mobilya, elektronik, beyaz eşya gibi yerli üretim yapan firmalara 6 ay ödemesiz 60 ay vadeli kredi imkanlarını hizmete sundu. asgari 3.000 ile azami 30.000 TL oranında yapılacak olan Sosyal hayatı destek kredileri ekonomiye destek vermek amacıyla başlatıldı. Haberimizin içerisinden detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de