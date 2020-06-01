Tatil kredisi nasıl alınır sorusu en fazla konuşulanlar arasına girmiş durumda. Bu anlamda haberimizde işinize yarayacak detayları verdik.

Kamu bankalarınca, normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için vatandaşlarımızın finansman ihtiyaçlarını uygun şartlarda sağlayabilmesi amacıyla dört yeni kredi paketi hayata geçiriliyor. Bu paketlerden biri de tatil kredisi paketi olarak karşımıza çıkıyor. Tatil kredisi nedir, nasıl alınır? Kamu bankaları tatil kredisi başvuru şartları nedir? Kamu bankalarıyla anlaşma yapacak seyahat acentelerine tatil paketi satın almak için başvuran müşterilerimize 10.000 TL'ye kadar 6 ay ödemesiz 36 ay vade ile uygun şartlarda finansman imkanı sunulacaktır. Detayları takvim.com.tr'de