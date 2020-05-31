Milyonlarca emeklinin uzun zamandır merakla araştırdığı intibak yasasında son dakika gelişmesi yakından takip ediliyor. 2020 yılında yapılması beklenen intibak ödemesinin Meclis'e gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Peki, tarih belli oldu mu? Emekliye intibak ne zaman ödenecek? İntibak yasası son durum nedir? İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
İNTİBAK ZAMMI ÖDEMELERİ BAŞLIYOR MU?
Çalışma Bakanlığı SSK Bağkur emekli maaşlarına 355 tl intibak zammı kampanyası başlatılmıştır. Ülkemizdeki BAĞKUR ve SSK emeklileri 2020 yılı içinde intibak zammı için beklemeye girmişlerdir. Bu kanun için hükümetin kararını verdi. Haberimizde sizlere bu konu hakkında değerlendirmeler yapacağız. Ülkemizdeki emekli vatandaşların kulağı hükümetten gelecek intibak yasasındaydı.
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İNTİBAK ZAMMI SON DURUM NEDİR?
Emekli vatandaşlar intibak düzenlemesi ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Ancak konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
İNTİBAK TALEBİ NEDİR?
Memur emeklilerinin intibak talebi ise Memur-Sen tarafından hükümete iletildi. Taleple aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasındaki kurum farklılığı kaynaklı emekli maaşı farkının giderilmesi hedefleniyor. Düşük maaşı olanlara aradaki fark kadar ilave ödeme gerçekleştirilmesi isteniyor. Eğer bu talep hayata geçerse, aynı görevden emekli olmuş kişiler arasındaki kurum kaynaklı maaş farkı kapatılacak.
HANGİ EMEKLİ NE KADAR EK ÖDEME ALACAK?
Her ay maaşlarıyla birlikte yüzde 4-5 ek ödeme alan emekliler, bu oranın günümüzde düşük kaldığını belirterek yükseltilmesini istiyor. Talep ise yüzde 10'a çıkarılması yönünde. Türkiye Emekliler Derneği'nin (TÜED) gündeme taşıdığı bu talep hayata geçerse, emeklilerin ek ödeme tutarlarında önemli artış olacak. Emekliler maaşlarının yüzde 4'ü yerine yüzde 10'u oranında ek ödeme almaya başlayacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 361 liraya varan artış yaşanacak. 6 bin 28 lira olan en yüksek maaşı alan emekliye 241,15 lira yerine 602,87 lira ek ödeme verilecek.
TÜED'DEN CUMHURBAŞKANI'NA MEKTUP
TÜED, Covid-19 salgınına karşı yürütülen çalışmalardan duydukları memnuniyetten dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir mektup gönderdi.
Dernek Başkanı Kazım Ergün ve Genel Sekreter Gazi Aykırı imzasıyla gönderilen mektupta, "Toplumun yaşam tecrübesi en yüksek topluluğu olan biz emekliler, sürdürülen mücadele içerisindeki gayretleri takdir etmekteyiz. Bu küresel sıkıntıyı atlatıp evlatlarımıza kavuşacağımız günleri özlemle beklemekteyiz. Bu bekleyişimizde samimi gayretlerinizle sürdürdüğünüz mücadeleyle bizlere umut olduğunuz için başta zatıalinize ve şahsınızda bütün kamu görevlilerimize minnetimizi ve dualarımızı yolluyoruz" denildi.
KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
Koronavirüs nedeniyle Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödemeleri erken yapıldı. 24 - 26 Mayıs tarihlerinde olacak Ramazan Bayramı için 1000 TL'lik emekli ikramiyeleri 7 - 11 Nisan günlerinde ödendi. Temmuz ve Ağustos aylarında koronavirüsün etkisini yitireceği planlanarak, ödemelerin bayrama yakın bir tarihte 13 - 30 Temmuz tarihleri arasında yatırılacağı düşünülüyor.