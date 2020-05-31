Sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım müjdesi! 3 ay daha uzatıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerle yüksek hızlı trenlerde (YHT) olduğu gibi Marmaray ve Başkentray'da da normalleşme planını uygulamaya başlayacaklarını bildirdi.

Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de görülen salgının, zamanında alınan önlemlerle büyük ölçüde kontrol altında tutulduğuna dikkati çekerek, 83 milyon vatandaşın dirayetli duruşuyla verilen milli mücadelenin başarıyla sonuçlanması için çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan normalleşme planı çerçevesinde yarından itibaren birçok alanda kısıtlamaların kalkacağına işaret eden Karaismailoğlu, şehir içi toplu taşımada da yolcu talebinin artacağını kaydetti.

Karaismailoğlu, 28 Mart'tan itibaren yüksek hızlı ve konvansiyonel trenlerin seferleri durdurulurken, İstanbul'da Marmaray, Ankara'da Başkentray'ın seferlerinin azalan yolcu talebine bağlı olarak düşürüldüğünü, 28 Mayıs'ta seferlerine yeniden başlayan YHT'lerden sonra Marmaray ve Başkentray'da da normalleşme programının uygulanacağını aktardı.