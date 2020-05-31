Emeklilik maaşını nasıl belirliyorlar? Emekliler yüksek maaş alabilir mi? İşte cevaplar

EMEKLİ MAAŞINI ARTIRMANIN YOLLARI

Emekli olmak için şu üç şart mecburidir;

Belirli süre çalışılmış olması

Bu süre içinde prim ödenmiş olması

Gerekli yaşın doldurulmuş olması.

Eğer bu üç konuyu tamamlamadıysanız emekli olamazsınız. Emekli maaşı çalışan kişinin aylık kazancının ortalaması ve aylık bağlama oranının çarpımı sonucunda elde edilir. Bu tutar size emekli maaşı olarak verilir.

Burada emekli maaşınızın yüksek ya da az olmasındaki en önemli etken aylık kazancınızdaki sosyal güvenlik kurumuna bildirilen esasın prim kazancı olması gerekiyor. Enflasyonun ve büyüme rakamlarının da emekli maaşına etkisi olduğunu unutmamak lazım. Aylık bağlama oranı ise, sigortalının malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarında toplam prim ödeme gün sayısının her 360 günü için yüzde 2 olarak uygulanıyor.

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