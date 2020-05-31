SGK (SSK) ve Bağkur emeklileri için müjdeli bir haberimiz var. Herhangi bir karar alınmadığı takdirde emlak vergisi son ödeme tarihi 2020 için süre 1 Haziran 2020 tarihi itibari ile dolacak. Emlak vergisi 1. taksit son ödeme tarihi 1 Haziran 2020 Pazartesi günü sona ererken isteyen kişiler bu tarihte tek seferde tüm vergi borçlarını öderken isteyen kişiler ise iki eşit taksit halinde ödeme yapabilecekler. Emlak vergisinden muaf milyonlarca kişi var. Yıl içinde emekli olup maaş almaya başlayanlar diğer şartları taşıyorlarsa bir sonraki yıl için müracaat ederek vergi ödemeyecekler. Yani 2019 yılı içinde emekli olanlar 2020 yılında emlak vergisi ödemeyecek. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de