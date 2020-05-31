Altın fiyatları için kritik ve dikkatleri çeken açıklama!

Analistler ve piyasa uzmanları, küresel salgınla ilgili en kötünün bu haftayla birlikte geride kalacağını, salgının ekonomilere ilişkin etkilerini sınırlayacak teşviklerin devam edecek olmasıyla piyasalardaki kırılmaların ve dalgalanmaların yerine belli bir zaman sonra sakinliğe bırakacağını ifade ediyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
Altın alacaklar dikkat! Uzman isimden kritik uyarı!
Koronavirüsün etkisiyle rekor üstüne rekor kıran altın için Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken bir uyarı geldi. Memiş, "Altın alımı için acele edilmemeli. Altının gram fiyatı, kademeli düşüşlerini sürdürebilir" ifadelerini kullandı.
5 AYDA %35 KAZANÇ
İslam Memiş, 2020 yılına bin 517 dolar seviyesinden başlayan altının ons fiyatının bin 765 dolara yükselerek 5 ayda yüzde 16,5 değer kazandığını belirterek, 2020 yılına 291 lira seviyesinden başlayan altının gram fiyatının ise 396 liraya yükselerek 5 ayda yüzde 35 değer kazandığını söyledi. Altının onsundaki düşüşlerin devam edeceği tahmininde bulunan Memiş, "Teknik olarak bin 700 dolar seviyesinin altına sarkmalarda kademeli olarak bin 680-bin 650-bin 630 dolar seviyelerini takip edeceğim. Küresel borsalarda beklediğim ikinci satış dalgası gerçekleşirse, borsa yatırımcıları ek teminat tamamlamak için tekrar altın satmak zorunda kalabilirler" diye konuştu. Altın gram fiyatının 1 yıllık kazancını 5 ayda verdiğini kaydeden Memiş, "Ondan dolayı bu yükselişlerin köpük olduğunu düşünüyorum. Mayıs ayı içinde 396 liraya yükselen altının gram fiyatının Çarşamba günü 367 liraya gerilediğini gördük" dedi.
ALTININ KİLOGRAMI 379 BİN 500 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 379 bin 500 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 376 bin 430 lira, en yüksek 380 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,41 artışla 379 bin 500 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 253 milyon 808 bin 545,66 lira, işlem miktarı ise 674,13 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 257 milyon 604 bin 129,65 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler ve Menekşe Yetkili Müessese şeklinde sıralandı.
SERBEST PİYASADA ALTIN
İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,77 artışla 380,50 liradan tamamladı.
İstanbul'da, bugün kapanışta çeyrek altın 617,00 lira, Cumhuriyet altını 2.527,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,77 yükselişle 380,50 liradan işlem gördü.
ALTIN ALACAKLAR DİKKAT!
Koronavirüsün etkisiyle rekor üstüne rekor kıran altın için Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken bir uyarı geldi. Memiş, "Altın alımı için acele edilmemeli. Altının gram fiyatı, kademeli düşüşlerini sürdürebilir" ifadelerini kullandı.
Yeni tip koronavirüs salgını endişesi, küresel ekonomilerde daralmaya, merkez bankalarının genişlemeci politikalarına, altın fiyatlarının da agresif yükselişlerine neden oldu. Ancak dünyada salgın vaka sayılarının azalması, yasakların bitmesi, piyasalarda iyimserliğin sürmesi beraberinde altın fiyatlarının bir miktar geri çekilmesine neden oldu. Düğün yapmak için heyecanla bekleyen aileler ile tasarruf için altın almak isteyen vatandaşlar, "fiyatlar daha da düşüş sürer mi? Bu fiyatlardan altın alalım mı?" sorularını soruyor.