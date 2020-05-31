TAKVİM, bu orana göre yeni maaşları hesapladı. En düşük emekli maaşı; memurda 2 bin 778, esnafta bin 862, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 204 liraya yükselecek.

Emekliye 4500 lira | SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklileri kaç lira avans alabiliyor?

Ülkemizde emekli maaşlarının bağlanmasını bekleyenlere sunulan avans imkanının benzerinin emekliler için de hayata geçirilmesi gündemde. Maaşı 90 gün içinde bağlanamayanların yazılı başvuru yaparak yararlandığı avansın tutarı 3 net asgari ücret, yani bu yıl için 6 bin 972 lira olurken; bu fırsatın mevcut emeklilere de 3 maaşları tutarında uygulanması bekleniyor.