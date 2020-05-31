Emeklileri sevindiren ve heyecanlandıran haberler gelmeye devam ediyor. Türkiye Emekliler Derneği'nden (TÜED) SSK ve Bağ-Kur sigortalılarının taban emekli aylıklarının asgari ücret seviyesine yükseltilmesi talebi geldi. Bu öneri kabul görürse, en düşük emekli aylığı 2 bin 324 liraya çıkacak. Gelirlerde 824 liraya varan artış yaşanacak. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
EMEKLİYE 824 TL ZAM FORMÜLÜ
Bu öneri kabul görürse, en düşük emekli aylığı 2 bin 324 liraya çıkacak. Ek ödeme dahil maaşı 2 bin 324 liranın altında olan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kazancı yükselecek. Gelirlerde 824 liraya varan artış yaşanacak. Talep kabul edilirse, ek ödeme dahil en düşük aylık bin 500 liradan 2 bin 324 liraya çıkacak.
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TEMMUZ AYI EMEKLİ MAAŞI ZAM TAHMİNİ NE KADAR?
Temmuz'da SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam, memur emeklilerine ise yüzde 4 artış ve Ocak-Haziran enflasyonu yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak. Merkez Bankası'nın yaptığı beklenti anketinden de ilk 6 aylık enflasyon için yüzde 4.41 tahmini çıktı. Buna göre, SSK ve Bağ- Kur emeklileri yüzde 4.41 zam alacak. Memur emeklilerinin zam oranı da yüzde 0.41 enflasyon farkıyla yüzde 4.41'e çıkacak.
TAKVİM, bu orana göre yeni maaşları hesapladı. En düşük emekli maaşı; memurda 2 bin 778, esnafta bin 862, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 204 liraya yükselecek.
Emekliye 4500 lira | SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklileri kaç lira avans alabiliyor?
Ülkemizde emekli maaşlarının bağlanmasını bekleyenlere sunulan avans imkanının benzerinin emekliler için de hayata geçirilmesi gündemde. Maaşı 90 gün içinde bağlanamayanların yazılı başvuru yaparak yararlandığı avansın tutarı 3 net asgari ücret, yani bu yıl için 6 bin 972 lira olurken; bu fırsatın mevcut emeklilere de 3 maaşları tutarında uygulanması bekleniyor.
36 AY VADE KOLAYLIĞI
Nisan ayından itibaren emeklilere en düşük ödeme bin 500 liraya yükseldi. Eğer talepler hayata geçerse, emekliler en az 4 bin 500 lira avans çekebilecek. Bu para daha sonra emeklinin maaşından 12, 24 ya da 36 taksitle kesilecek.
Örneğin; 36 ay taksit olursa, 4 bin 500 liralık avans emeklinin maaşından 3 yıl boyunca aylık 125 lira kesinti yapılarak geri ödenecek. Emekliler, "Avans imkanı sağlanır ve 12, 24 ya da 36 ay gibi bir vadede maaşımızdan kesilirse, ihtiyaçlarımızı daha kolay sağlarız" yorumunu yapıyor.
3 MAAŞ AVANS İMKANI
Faizsiz avans imkanının hızla karara bağlanmasını isteyen emekliler, "Müjde bekliyoruz" diyor.
Memura emekliye 422 lira | 2020 aile ve çocuk yardımı ne kadar olacak?
Memurlar Temmuz'da aile yardımına zam almaya hazırlanırken, emekliler de bu ödemeden yararlanmak istiyor. Talepler hayata geçerse 2 çocuğu olan, 422 lira ek gelire kavuşabilecek...
Emeklilerin banka promosyonu, ek ödeme ve bayram ikramiyesi gibi ek kazançlarına 'aile yardımı'nın da eklenmesi gündemde. 3 yılda bir promosyon, yılda 2 kez bayram ikramiyesi, her ay maaşının yüzde 4'ü, 5'i oranında ek ödeme alan emekliler, maaşlarına eş-çocuk desteğinin de ilave edilmesini istiyor. Hem emekli dernekleri hem memur konfederasyonları tarafından gündeme taşınan bu talep için verilecek karar merakla bekleniyor.
YÜZDE 4.41 ARTIŞ
Halen memurlara çalışmayan eş için 332, 0-6 yaş arası çocuk için 73,04, 6 yaş üstü çocuk için ise 36,52 lira ödeniyor. Temmuz'da bu tutarlar en az yüzde 4 artacak.
Eğer beklenti anketindeki enflasyon tahmini gerçekleşirse, artış yüzde 4.41'i bulacak. Eşi çalışmayan, 6 yaş üstü 2 çocuğu olanın kazancı 405,09 liradan 422,90 liraya çıkarken, talepler hayata geçerse bu ödemeden emekliler de eş-çocuk durumlarına göre yararlanacak.
Memurlara her ay verilen aile yardımı Temmuz'da zamlanacak. Talepler kabul edilirse bu ödemeden emekliler de yararlanabilecek.