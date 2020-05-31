Temmuz 2020'de memurlar ve emekliler, yılın ilk 6 aylık döneminde oluşan TÜFE oranına göre maaş zammı alacak. Enflasyon tahminleri, hem SSK ve Bağ- Kur hem de memur emeklilerinin zam oranının aynı olacağını ortaya koyuyor. Tüm emeklilerin Temmuz zammı yüzde 4.41 olarak tahmin ediliyor. TAKVİM, son tahminlere göre emeklilerin yılın ikinci yarısından itibaren alacağı maaşları hesapladı. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de.