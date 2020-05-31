ŞOK 3 Haziran 2020 Aktüel Kataloğu ile yeni kampanya döneminde Haziran ayı ilk fırsat ürünlerini müşterilerin tercihine sunacak olan Şok Market bu hafta yine evinizin ihtiyaçları için hazırladığı kampanyalı ürünleri ŞOK ucuz etiketi ile karşınızda. Türkiye geneli tüm şubelerinde geçerli olacak; ŞOK'ta bu hafta İndirimde neler var? 3 Haziran 2020 Şok Aktüel Kataloğu ile müşterilere sunacağı kampanyalı ürünlere baktığımızda Tatil planları yapanların özellikle ilgi göstereceğini düşündüğümüz fırsat ürünleri tatilin keyfini çıkarmak için ŞOK yeterde artar etiketi ile satışa sunulacak. Şok Marketleri, 1995 yılında Migros Ticaret A.Ş. tarafından, ŞOK Marketler Ticaret A.Ş. olarak 13 mağaza ile faaliyetine başladı. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de.