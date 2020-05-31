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    • Ekonomi
    • 31.05.2020 Gazete
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    Emekliye 602 lira | yle 2020 SGK ve Bağ-Kur güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

    Emeklilere her ay verilen nin yüzde 4’ten 8-10’a çıkarılması gündemde. Öneri kabul edilirse ve Bağ-Kur’luların ek ödemesinde 361 liraya varan artış olacak. En yüksek ödeme 602 liraya çıkacak. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de. İşte en güncel liste...



    Ocak'ta     maaşı yükselen, promosyonu zamlı alma imkanı elde eden, 650 bininin aylık kazancı bin 500 liraya yükseltilen emeklilere, bir artış daha gündemde. Emekliler, her ay maaşlarla birlikte verilen yüzde 4 oranındaki ek ödemenin artırılmasını istiyor.



    Türkiye Emekliler Derneği, çalışanlara asgari geçim indirimi olarak 220 ile 375 lira arasında ödeme yapıldığının altını çizerek, "Emekliler için vergi iadesinin yerine getirilen ek ödeme maaşın yüzde 8-10'una çıkarılsın" çağrısı yapıyor.



    NASIL DEĞİŞECEK?
    Eğer talep hayata geçerse, emeklilerin ek ödeme tutarında önemli artış yaşanacak. Oran yüzde 10 olursa, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde en yüksek ek ödeme 241,15 liradan 602,87 liraya yükselecek.



    Maaşı bin 500 lira olana 60 lira yerine 150, 2 bin lira olana 80 lira yerine 200, 3 bin lira olana 120 lira yerine 300 lira ek ödeme verilebilecek.
















    Haberler Ekonomi Emekliye 602 lira | Ek ödemeyle 2020 SSK SGK ve Bağ-Kur güncel emekli maaşı ne kadar olacak?
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