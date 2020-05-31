Ocak'ta maaşı yükselen, promosyonu zamlı alma imkanı elde eden, 650 bininin aylık kazancı bin 500 liraya yükseltilen emeklilere, bir artış daha gündemde. Emekliler, her ay maaşlarla birlikte verilen yüzde 4 oranındaki ek ödemenin artırılmasını istiyor.
Türkiye Emekliler Derneği, çalışanlara asgari geçim indirimi olarak 220 ile 375 lira arasında ödeme yapıldığının altını çizerek, "Emekliler için vergi iadesinin yerine getirilen ek ödeme maaşın yüzde 8-10'una çıkarılsın" çağrısı yapıyor.
NASIL DEĞİŞECEK?
Eğer talep hayata geçerse, emeklilerin ek ödeme tutarında önemli artış yaşanacak. Oran yüzde 10 olursa, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde en yüksek ek ödeme 241,15 liradan 602,87 liraya yükselecek.
Maaşı bin 500 lira olana 60 lira yerine 150, 2 bin lira olana 80 lira yerine 200, 3 bin lira olana 120 lira yerine 300 lira ek ödeme verilebilecek.