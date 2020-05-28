



Emeklilerin banka promosyonu, ek ödeme ve bayram ikramiyesi gibi ek kazançlarına 'aile yardımı'nın da eklenmesi gündemde. 3 yılda bir promosyon, yılda 2 kez bayram ikramiyesi, her ay maaşının yüzde 4'ü, 5'i oranında ek ödeme alan emekliler, maaşlarına eş-çocuk desteğinin de ilave edilmesini istiyor.

