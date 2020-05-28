Emeklilerin banka promosyonu, ek ödeme ve bayram ikramiyesi gibi ek kazançlarına 'aile yardımı'nın da eklenmesi gündemde. 3 yılda bir promosyon, yılda 2 kez bayram ikramiyesi, her ay maaşının yüzde 4'ü, 5'i oranında ek ödeme alan emekliler, maaşlarına eş-çocuk desteğinin de ilave edilmesini istiyor.
Hem emekli dernekleri hem memur konfederasyonları tarafından gündeme taşınan bu talep için verilecek karar merakla bekleniyor.
YÜZDE 4.41 ARTIŞ
Halen memurlara çalışmayan eş için 332, 0-6 yaş arası çocuk için 73,04, 6 yaş üstü çocuk için ise 36,52 lira ödeniyor. Temmuz'da bu tutarlar en az yüzde 4 artacak.
Eğer beklenti anketindeki enflasyon tahmini gerçekleşirse, artış yüzde 4.41'i bulacak. Eşi çalışmayan, 6 yaş üstü 2 çocuğu olanın kazancı 405,09 liradan 422,90 liraya çıkarken, talepler hayata geçerse bu ödemeden emekliler de eş-çocuk durumlarına göre yararlanacak.
Memurlara her ay verilen aile yardımı Temmuz'da zamlanacak. Talepler kabul edilirse bu ödemeden emekliler de yararlanabilecek.