Emekliye hesaplı tatil! Emeklilere özel otel ve ulaşım kampanyaları gündemde...





COVİD-19 salgını ile mücadele sürecinde istihdamı, vatandaşın gelirini korumak ve işletmeleri ayakta tutmak için Ekonomik İstikrar Kalkanı paketini hayata geçiren hükümet, normalleşme sürecinde de desteklerine devam edecek. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın müjdesini verdiği destek paketleri büyük heyecan yarattı. Konuttan otomotive, turizmden beyaz eşya ve mobilyaya kadar pek çok alanda vatandaşlara ihtiyaçları için uygun maliyet ve vadeyle kaynak sağlanırken; bu sektörler de desteklenmiş olacak.