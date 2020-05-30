Emekliye hesaplı tatil! Emeklilere özel otel ve ulaşım kampanyaları gündemde...

COVİD-19 salgını ile mücadele sürecinde istihdamı, vatandaşın gelirini korumak ve işletmeleri ayakta tutmak için Ekonomik İstikrar Kalkanı paketini hayata geçiren hükümet, normalleşme sürecinde de desteklerine devam edecek. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın müjdesini verdiği destek paketleri büyük heyecan yarattı. Konuttan otomotive, turizmden beyaz eşya ve mobilyaya kadar pek çok alanda vatandaşlara ihtiyaçları için uygun maliyet ve vadeyle kaynak sağlanırken; bu sektörler de desteklenmiş olacak.
3'LÜ FIRSAT
Destekler arasında emeklilere tatil kolaylığının da yer alması bekleniyor. Ekonomi kaynaklarından edinilen bilgiye göre, kamu bankaları tarafından turizmi desteklemek amacıyla yaş gruplarına özel tatil kredileri sağlanacak. Tatil kredisi çalışanlar ve emekliler için ayrı koşullarda olacak. Emeklilere tatil ve seyahat için daha uygun maliyetli finansman verilecek.
Bankaların atacağı bu adımlara, turizmcilerin de katılması ve emeklilere sunulan tatil fırsatının büyümesi bekleniyor. Seyahat acenteleri ve tur şirketleri tarafından emeklilere özel indirimli tatil kampanyalarının devreye alınabileceği, ayrıca ulaşımda da avantajlı fiyatların sunulabileceği ifade ediliyor. Detayların önümüzdeki günlerde belli olacağı belirtilirken, bu sayede emekliler hesaplı tatil yapabilecek.
OTOMOBİLE YENİ KAMPANYA
Türkiye'de üretilen otomobiller için kamu bankalarının geçtiğimiz dönemde yaptığı kampanyalar, uygun koşullarda yeniden hayata geçirilecek. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, geçtiğimiz yıl hayata geçirilen kampanya ile Türkiye'de üretilen binek ve ticari taşıtlar için kredi faizini aylık yüzde 0.49- 0.69 aralığına düşürmüştü.
EV ALMAK KOLAYLAŞACAK
Kamu bankaları, uzun vadeli konut kredisi verecek. Konut kredisinde bugüne kadar uygulanan en düşük faiz oranının geçerli olacağı bir paket hazırlandığı belirtiliyor. Orta gelir grubunun konut kredisi taleplerinin uzun vadede ve tarihi düşük maliyetlerle karşılanması hedefleniyor. Normalleşme sürecinde sosyal ihtiyaçları karşılayacak finansman kredi destek paketleri olacağını duyuran Bakan Albayrak, "Bunun içerisinde konut anlamında ülke tarihinin en uygun maliyetli, uzun vadeli, ödemesiz farklı paketlerimiz olacak" demişti.
ÇEYİZ FIRSATI
Paketler hem vatandaşı hem yerli üretimi destekleyecek. Mobilya, elektronik ürünler, beyaz eşya, ev tekstili, bisiklet- motosiklet, çeyizlik eşya sektörleri için düşük faizli krediler verilecek. İhtiyaçlar kolay karşılanacak. Evlenecek gençlerin evini dizmesi için uygun maliyetli finansman desteği sağlanacak.