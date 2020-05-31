Türkiye büyümede G20'yi solladı! Koronavirüs olmasaydı...





ÜÇÜNCÜ ÇEYREK İYİ GELECEK

Koronavirüs olmasaydı büyüme yüzde 6-7'ye yaklaşabilirdi. Yatırım harcamalarının normal şartlarda artıya geçmesi bekleniyordu. Ancak, koronavirüsün dünya genelinde neden olduğu belirsizlikler ve tedirginlikler, yatırım kararlarını olumsuz etkiliyor. Yatırımların azalması inşaat sektöründeki daralmayla da yakından alakalı.



Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ikinci çeyrekte büyüme sert daralacak. Normalleşme adımlarıyla birlikte üçüncü çeyrek rakamlarının daha iyi gelmesi bekleniyor. Ancak, yeni normali eskisiyle kıyaslamamak gerekiyor. Ekonomik aktivite bir anda toparlanmayacak. Yine de Türkiye'nin G20 içerisinde toparlanma emarelerini daha erken hissedecek ülkelerden biri olması kimseyi şaşırtmamalı. İlk çeyrekte büyümenin güçlü gelmesi, böylesi şok edici bir yılı daha makul büyüme rakamları ile kapatmak için önemli bir artı. Eğer virüsle mücadele anlamında ilk etapta göstermiş olduğumuz başarıyı yılın geri kalanına da yansıtabilirsek, Türkiye pozitif ayrışmaya devam eder.