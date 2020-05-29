Ülkemizde emekli maaşlarının bağlanmasını bekleyenlere sunulan avans imkanının benzerinin emekliler için de hayata geçirilmesi gündemde. Maaşı 90 gün içinde bağlanamayanların yazılı başvuru yaparak yararlandığı avansın tutarı 3 net asgari ücret, yani bu yıl için 6 bin 972 lira olurken; bu fırsatın mevcut emeklilere de 3 maaşları tutarında uygulanması bekleniyor.
36 AY VADE KOLAYLIĞI
Nisan ayından itibaren emeklilere en düşük ödeme bin 500 liraya yükseldi. Eğer talepler hayata geçerse, emekliler en az 4 bin 500 lira avans çekebilecek. Bu para daha sonra emeklinin maaşından 12, 24 ya da 36 taksitle kesilecek.
Örneğin; 36 ay taksit olursa, 4 bin 500 liralık avans emeklinin maaşından 3 yıl boyunca aylık 125 lira kesinti yapılarak geri ödenecek. Emekliler, "Avans imkanı sağlanır ve 12, 24 ya da 36 ay gibi bir vadede maaşımızdan kesilirse, ihtiyaçlarımızı daha kolay sağlarız" yorumunu yapıyor.
3 MAAŞ AVANS İMKANI
Faizsiz avans imkanının hızla karara bağlanmasını isteyen emekliler, "Müjde bekliyoruz" diyor.