





36 AY VADE KOLAYLIĞI

Nisan ayından itibaren emeklilere en düşük ödeme bin 500 liraya yükseldi. Eğer talepler hayata geçerse, emekliler en az 4 bin 500 lira avans çekebilecek. Bu para daha sonra emeklinin maaşından 12, 24 ya da 36 taksitle kesilecek.