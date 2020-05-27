Emlak vergisi son ödeme günü ne zaman? Son gün yaklaştı! Emlak vergisi nasıl ve nereden ödenir?

Emlak vergisi ödeme işlemlerine dair tüm detaylar vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Henüz ödeme işlemini yapmamış olanlar son ödeme tarihi hakkında araştırma yaparken bir yandan da "Emlak vergisi nasıl ve nereden ödenir?" sorusuyla ilgili bilgi edinmek istiyor. Peki, emlak vergisi ödemesi son gün ne zaman? Emlak vergisi nasıl ve nereden ödenir? İşte detaylar...

EMLAK VERGİSİ ÖDEMESİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Emlak vergisi, ilgili belediyeye doğrudan ödenebileceği gibi, belediyenin banka hesabına da yatırılabilir. Belediyelerin internet siteleri üzerinden online ödenebilir. Son bir alternatif de verginin posta çeki ile ödenmesidir.