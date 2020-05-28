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    • Ekonomi
    • 29.05.2020 01:28
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    • 29.05.2020 01:28
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    Son dakika: 20 uzman yardımcısı alacak: İşte başvuru şartları

    Son dakika haberine göre, Kurumu (), merkez teşkilatında edilmek üzere sınavla 20 Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcısı alacak.

    SGK 20 uzman yardımcısı alacak

    Kurumu (), merkez teşkilatında edilmek üzere sınavla 20 Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcısı alacak.

    'de yer alan sınav ilanına göre, SGK aktüerya, istatistik, matematik ve bilgisayar mühendisliği bölümü mezunlarından 20 Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcısı istihdam edecek.

    SGK uzman yardımcılığı sınavı için adayların, 8-19 Haziran arasında e-Devlet (https://www.turkiye.gov.tr/sgk-kurum-disi-sinav) adresindeki başvuru formunu doldurmaları gerekiyor.

    Ankara'da 12 Temmuz'da yapılacak yazılı sınavda başarılı olan adaylar, sözlü sınava çağrılacak. Sözlü sınava girmeye hak kazananlar, kurumun (www.sgk.gov.tr) adresinden ilan edilecek.


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